ETV Bharat / state

रायबरेली में दर्दनाक हादसा, स्कूल जा रही मां-बेटी को ट्रक ने कुचला

रायबरेली में बेटी को स्कूल छोड़ने जा रही मां को बेटी समेत ट्रक ने कुचल दिया. इस हादसे में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई.

mother daughter Killed
रायबरेली में मां-बेटी को ट्रक ने कुचला. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली: रायबरेली में रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां कि महराजगंज थाना क्षेत्र के थुलवासा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मां-बेटी को कुचल दिया. जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दोनों के शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे को कार्रवाई में जुटी है.

बताया जा रहा है कि मां, बेटी को स्कूल छोड़ने घर से सड़क तक गई थी. इसी बीच यह हादसा हो गया.

मृतक महिला के भाई शेलेन्द्र मौर्य ने बताया कि उनकी 35 साल की बहन विटाना मौर्या और उनकी 15 साल की भांजी अनुष्का मौर्या को आज सुबह सड़क पर एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी.

अनुष्का कक्षा 7 की छात्रा थी, जोकि सुबह मां के साथ साइकिल से स्कूल के लिए निकली थी. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची.

वहीं सीएचसी महराजगंज के ईएमओ डॉक्टर पीयूष सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि थुलवासा से एक महिला व लड़की मृत अवस्था में यहाँ एम्बुलेंस से लाई गई थीं, जिन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी थी.

वहीं इस मामले में महराजगंज कोतवाली के प्रभारी जगदीश यादव ने बताया कि थुलवासा गाँव मे आज सुबह एक महिला व लड़की की मौत की खबर मिली.

मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों के कब्जे में लेकर कार्रवाही शुरू कर दी है. वहीं ट्रक चालक को ट्रक सहित गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों ने बताया कि महिला बेटी को घर से स्कूल छोड़ने के लिए सड़क तक गए हुई थी, तभी यह सड़क दुर्घटना हो गई.

ये भी पढ़ें -

लाइव प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन, लैंडिंग के समय हुआ हादसा, दिग्गज जता रहे शोक

मेरठ में एक और हादसा; नाले में गिरे युवक की रात भर खोजबीन, अफसर भी डटे रहे

TAGGED:

RAEBARELI NEWS
MOTHER DAUGHTER KILLED RAEBAREILY
ACCIDENT IN RAEBAREILY
MOTHER DAUGHTER KILLED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.