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बंगीय दुर्गाबाड़ी में सोने-चांदी के गहनों से होता है मां का शृंगार, मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु दान करते हैं जेवरात

पूजा समिति के लोग शृंगार करते हैं और मां को भव्य स्वरूप प्रदान करते हैं. मां के शृंगार में इस्तेमाल होने वाले सोने-चांदी के जेवरात दान में मिले हुए हैं. दुर्गा पूजा के दौरान भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मनोकामना मांगते हैं. मनोकामना पूर्ण होने के बाद भक्त सोने-चांदी के जेवरात दान करते हैं. इन्हीं जेवरात से मां का शृंगार होता है. वर्ष 2026 में मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई करीब ढाई फीट बढ़ाई गई है. दरअसल, बंगीय दुर्गा बाड़ी की पूजा का इतिहास 112 वर्ष पुराना है.

बंगीय दुर्गाबाड़ी में सोने-चांदी के गहनों से होता है मां का शृंगार (Etv Bharat)

पलामू में सबसे पहले भव्य तरीके से यहीं से दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी. नवरात्रि के दौरान पूरे पलामू प्रमंडल में सबसे अधिक भीड़ दुर्गा बाड़ी में ही पहुंचती है. सभी लोग मां दुर्गा के भव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं. बंगीय दुर्गा बाड़ी के दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष सैकत चटर्जी ने कहा कि धार्मिक रूप से ऐसा नहीं है कि केवल सोने-चांदी के जेवरात से ही मां का शृंगार हो. लोग मनोकामना मांगते हैं और पूर्ण होने के बाद सोने-चांदी के जेवरात दान करते हैं.

सभी जेवरात को जमा करके मां के लिए आभूषण बनाए गए हैं. इन्हीं जेवरात से मां का शृंगार होता है. पार्थ पतिन गुप्ता ने बताया कि मां के आभूषण सोने और चांदी के हैं, जो भक्तों द्वारा दान दिए गए हैं. जेवर लगाने के बाद एक अलग तरह की अनुभूति होती है और मां का एक भव्य स्वरूप उभरकर सामने आता है.