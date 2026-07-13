नाबालिग बेटी को मां ने देह व्यापार के दलदल में धकेला, कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई सजा
नाबालिग से दुराचार और मानव तस्करी मामला में कोर्ट ने पीड़िता की मां सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:18 PM IST
कुल्लू: नाबालिग से दुराचार और मानव तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति और पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों में संलिप्त तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़े 10-10 साल की कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है.
सबसे हैरान करने वाली बात इन दोषियों में नाबालिग पीड़िता की मां भी शामिल है. केस की सुनाई के दौरान कोर्ट ने यूपी के बरेली निवासी शिव शंकर उर्फ सिकंदर, हरियाणा के करनाल निवासी नितिन जैन उर्फ मन्नू और पीड़ित बच्ची की मां को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 370, 370 ए, 506, 120 बी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 17 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं 3, 4 व 6 के तहत दोषी दोषी करार दिया.
मामले में मुख्य आरोपी शिव शंकर को न्यायालय ने धारा 376(2) भारतीय दंड संहिता, धारा 370(4) भारतीय दंड संहिता, धारा 120बी भारतीय दंड संहिता और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और क्रमशः 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा, धारा 370-ए (1) भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई है.
वहीं, नितिन जैन उर्फ मन्नू को अदालत ने धारा 370(4) भारतीय दंड संहिता, धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता, और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा, पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 370-ए (1) भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.
वहीं, अपनी ही बेटी को अनैतिक व्यापार के दलदल में धकेलने के संगीन जुर्म में अदालत ने मां को भी धारा 370(4) भारतीय दंड संहिता, धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. साथ ही पॉक्सो अधिनियम की धारा 17 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना और धारा 370-A ए(1) भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी होगी. अदालत के आदेशानुसार यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा और सभी मुख्य सजाएं एक साथ चलेंगी.
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया, "यह मामला 29 अप्रैल 2018 को सामने आया था, जब 'कंसुलर चाइल्ड हेल्प लाइन मनाली' की टीम पीड़ित बच्ची को लेकर पुलिस थाना मनाली पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई. शिकायत में आरोप था कि पीड़ित बच्ची व अन्य युवतियों को जान से मारने की धमकी देकर जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला गया था, जहां उनसे क्लबों में डांस करवाया जाता था और विभिन्न होटलों में ग्राहकों के पास भेजकर भारी रकम वसूली जाती थी. पीड़ित बच्ची ने बताया था कि उसकी सगी मां ने ही उसे इस व्यापार में धकेला था, जिसके एवज में आरोपी सिकंदर ने उसकी मां को 40 हजार रुपये प्रति माह देने का वादा किया था. शिव शंकर उर्फ सिकंदर और नितिन जैन उर्फ मन्नू दोनों मिलकर इस अनैतिक धंधे को संचालित करते थे".
कुलभूषण गौतम ने कहा कि इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना मनाली में प्राथमिकी संख्या 96/2018 दर्ज की गई थी. पुलिस ने तत्परता से जांच पूर्ण कर अदालत में चालान पेश किया. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए अदालत में 14 महत्वपूर्ण गवाह पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने यह कड़ा फैसला सुनाया है.
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