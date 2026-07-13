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नाबालिग बेटी को मां ने देह व्यापार के दलदल में धकेला, कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई सजा

नाबालिग से दुराचार और मानव तस्करी मामला ( IANS )

कुल्लू: नाबालिग से दुराचार और मानव तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश (सत्र न्यायाधीश) कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मानव तस्करी, जबरन वेश्यावृत्ति और पॉक्सो अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों में संलिप्त तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़े 10-10 साल की कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है. सबसे हैरान करने वाली बात इन दोषियों में नाबालिग पीड़िता की मां भी शामिल है. केस की सुनाई के दौरान कोर्ट ने यूपी के बरेली निवासी शिव शंकर उर्फ सिकंदर, हरियाणा के करनाल निवासी नितिन जैन उर्फ मन्नू और पीड़ित बच्ची की मां को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376, 370, 370 ए, 506, 120 बी, पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 व 17 और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं 3, 4 व 6 के तहत दोषी दोषी करार दिया. मामले में मुख्य आरोपी शिव शंकर को न्यायालय ने धारा 376(2) भारतीय दंड संहिता, धारा 370(4) भारतीय दंड संहिता, धारा 120बी भारतीय दंड संहिता और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और क्रमशः 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा, धारा 370-ए (1) भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई है. वहीं, नितिन जैन उर्फ मन्नू को अदालत ने धारा 370(4) भारतीय दंड संहिता, धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता, और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 4 व 6 के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा, पॉक्सो एक्ट की धारा 17 के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 370-ए (1) भारतीय दंड संहिता के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना और धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है.