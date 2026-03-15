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कानपुर में शराब पीने से मां ने मना किया, डांट से नाराज युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

कानपुर: बिठूर थानाक्षेत्र में शनिवार देर रात एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना मंधना इलाके की है. बता दें युवक शराब पीकर घर पहुंचा मां ने डांट दिया. जिसके बाद नाराज होकर युवक ट्रेन के आगे कूद गया. रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक की पहचान बगदौधी बांगर निवासी रवि रावत (27) के रूप में हुई है. मृतक की मां ममता रावत ने बताया कि उनका बेटा रवि मंधना स्थित एक मसाला फैक्ट्री में काम करता था, और शराब बहुत पीता था. वह प्रतिदिन ड्यूटी के बाद शराब पीकर घर लौटता था. जिसकी वजह से घर और आसपास के लोगों से अक्सर लड़ाई-झगड़ा करता था. शनिवार रात जब रवि शराब के नशे में घर पहुंचा, तो मां ने उसको डांटा और दोबारा शराब न पीने की बात बोली.

नाराज होकर वह बिना बताए घर से निकल गया. देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की. उसका कुछ पता नहीं मिला. बाद में पुलिस के जरिए परिवार को सूचना प्राप्त हुई कि ट्रेन से कटकर उसने जान दे दी है.