दिल्ली के सीमापुरी में घरेलू विवाद में मां की मौत, बेटे पर हत्या का केस दर्ज
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : March 12, 2026 at 1:57 PM IST
नई दिल्ली: शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी. मामूली घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में आकर बेटे ने अपनी 60 वर्षीय मां को जमीन पर पटक दिया, जिससे सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, आरोपी से पूछताछ की जा रही है.
डीसीपी शाहदरा, आर. पी. मीना ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतका का बेटा शेर अली (27) अपनी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहा था. इसी दौरान मां बीच-बचाव करने के लिए पहुंचीं. झगड़े के दौरान गुस्से में आरोपी ने मां को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई.
घायल हालत में उन्हें जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतका की बहू ने आरोप लगाया है कि उसके पति शेर अली ने सास के साथ मारपीट की. बहू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शेर अली अक्सर घर में विवाद करता था. मृतका की बहू के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी शेर अली पेशे से दर्जी है और लोनी में काम करता है. जबकि, उसकी मां गृहिणी थीं. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
