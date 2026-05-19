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बेटे के जन्मदिन से पहले मां की संदिग्ध मौत, खुशियों की जगह पसरा मातम

रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप के आवास विकास क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की जानकारी तब मिली, जब ढाई साल की बेटी ने रात में अपनी मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठीं. जिस पर परिवार और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि महिला के बेटे का आज जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत: जानकारी के मुताबिक, रुद्रपुर ट्रांजिस्ट कैंप के आवास विकास क्षेत्र की सिद्धू बार वाली गली में रहने वाली 29 साल महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना देर रात करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है. वो अपने पति अनमोल कक्कड़ और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी.

आज बेटे का है जन्मदिन, मां की हो गई मौत: परिवार में खुशियों का माहौल था, क्योंकि आज उनके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन उससे पहले ही घर में मातम छा गया. बताया जा रहा है कि महिला के पति अनमोल कक्कड़ फर्नीचर का काम करते हैं.

उन्होंने बताया कि रात करीब 3 बजे ढाई साल बेटी अपनी मां के पास गई और उन्हें उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब मां ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो बच्ची अपने पिता के पास आकर बोली कि 'मम्मी उठ नहीं रही हैं'. इसके बाद पति तत्काल पत्नी के पास पहुंचे और उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई.