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बागपत में भीषण आग में मां-बेटी की मौत, बेटे ने परिवार को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई

बागपत में भीषण आग में मां-बेटी की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार को एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को दहला दिया. दुकान के ऊपर बने मकान में अचानक लगी आग देखते ही देखते इतनी विकराल हो गई कि परिवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला. इस दर्दनाक हादसे में महिला स्वाति जैन, उम्र करीब 38 वर्ष, और उनकी महज छह साल की बेटी अनन्या जैन की दर्दनाक मौत हो गई.

हादसा उस वक्त हुआ जब व्यापारी विनय जैन के परिवार के लोग घर में मौजूद थे. विनय जैन और उनकी पत्नी मंदिर गए हुए थे. इसी दौरान दुकान-मकान में अचानक आग भड़क उठी. आग ने कुछ ही देर में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया. आग की लपटों के बीच परिवार को बचाने के लिए विनय के बेटे अंकुर जैन ने जान की बाजी लगा दी.