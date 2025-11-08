ETV Bharat / state

कोटा में मां-बेटी का डबल मर्डर: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, कई घंटे पहले हो गई थी ज्योति और पलक की मौत

मां-बेटी के मर्डर मामले में पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर परिजनों सहित कई लोगों पर नजर रखी जा रही है.

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाना इलाके के आंवली रोजड़ी स्थित एक मकान में मां-बेटी की गला घोंट कर हत्या का मामला सामने आया है. इस मामले में शनिवार को दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया. इसके बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए गए. दोनों का अंतिम संस्कार भी हो गया है. कोटा शहर के पुलिस उप अधीक्षक पंचम मनीष शर्मा का कहना है कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि शुक्रवार रात 8 बजे के आसपास दोनों को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन ज्योति और उसकी बेटी पलक की मौत 6 से 8 घंटे पहले हो गई थी.

प्रारंभिक जांच में खुलासा: उन्होंने बताया कि पोस्टामार्टम रिपोर्ट के अनुसार 12 से 2 बजे के आसपास मौत हो गई थी. यानी कि कई घंटे तक उनकी लाश घर पर ही पड़ी रही. ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार पुलिस कार्रवाई कर रही है. इस मामले में शक के आधार पर कई लोगों पर पुलिस नजर बनाए हुए है. इसमें पारिवारिक लोगों के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं. मनीष शर्मा का यह भी कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह भी आया है कि मृतका का पति नर्सिंगकर्मी भगवान वैष्णव निजी अस्पताल में ही मौजूद था. उसने अस्पताल की पूरी ड्यूटी की है. पुलिस अपने तरीके से पूछताछ भी कर रही है. घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं. मृतका, उसके पति और अन्य जानकारों की कॉल डिटेल से लेकर कई चीजों को भी जांच के दायरे में रखा जा रहा है.

डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में 32 वर्षीय ज्योति वैष्णव और 8 वर्षीय पलक को भगवान वैष्णव लेकर पहुंचे थे. दोनों की मौत गला दबाकर होना सामने आया था. इसके बाद अस्पताल से चिकित्सकों ने तत्काल पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने इस मामले में भगवान वैष्णव से भी पूछताछ की थी. अस्पताल और घर पर भी पुलिस टीम पहुंच गई थी. मामले में ज्योति के भाई प्रशांत की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है. जिसकी जांच अनंतपुरा थाना अधिकारी भूपेंद्र चारण कर रहे हैं.

