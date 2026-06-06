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अमेठी में कच्ची दीवार के मलबे में दबकर मां-बेटी की मौत, मासूम घायल

अमेठी: अमेठी में शनिवार की सुबह एक दिल को झकझोर देने वाला हादसा सामने आया है. यहां रात में सो रहे दलित परिवार पर कच्ची दीवार गिर गई. इसके मलबे में दबकर मां-बेटी की मौत हो गई. साथ में सो रहे एक अन्य मासूम बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है. उसका इलाज जिला अस्पताल अमेठी में चल रहा है. राहत और बचाव के लिए राजस्व टीम मौके पर नहीं पहुंची. फिलहाल पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर शव का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



ओमप्रकाश के मुताबिक अमेठी जिले जामों थाना क्षेत्र के पूरे परमेश्र्वरी घाटमपुर गांव में उनकी 35 वर्षीय पत्नी कमलेश कुमारी बच्चों के साथ घर के सामने सो रही थी. भोर में अचानक कच्ची दीवार भरभराकर उसके ऊपर गिर गई. इसमें कमलेश कुमारी और सात वर्षीय बेटी आंशी सहित नौ वर्षीय दिपांशू मलबे में दब गए.



अचानक दीवार गिरते ही बगल में सो रहे बच्चे चिल्लाने लगे. परिजनों और गांव वालों ने तत्काल महिला और दोनों बच्चों को मलबे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र पहुंचाया. यहां डॉक्टरों ने मां-बेटी को मृत घोषित कर दिया. वही तीसरे घायल बच्चे को प्राथमिक इलाज के बाद जिला चिकित्सालय भेज दिया है. यहां उसका इलाज चल रहा है.



पूरे मामले में प्रभारी निरीक्षक जामों विनोद सिंह ने बताया कि मृतकों का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस पूरे मामले में उपजिलाधिकारी गौरीगंज प्रीति तिवारी ने बताया कि नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा गया है.



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