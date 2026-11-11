दिल्ली-एनसीआर में दूध हुआ 4 रुपया महंगा, कल से लागू होंगी नई कीमतें
दिल्ली-एनसीआर में मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. ये नई कीमतें कल से लागू होंगी.
Published : November 11, 2026 at 1:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रसोई का बजट एक बार फिर गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि आम आदमी की रोजमर्रा की सबसे बड़ी जरूरत यानी दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है. त्योहारी सीजन के ठीक बाद प्रमुख दुग्ध आपूर्तिकर्ता कंपनी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. ये नई और बढ़ी हुई कीमतें 12 नवंबर 2026 (गुरुवार) से लागू हो जाएंगी.
जेब पर कितना बढ़ेगा बोझ?
- फुल क्रीम दूध: सबसे ज्यादा असर उन घरों पर पड़ेगा जहां फुल क्रीम दूध इस्तेमाल होता है. यह 72 रुपये से सीधे उछलकर 76 रुपये प्रति लीटर हो गया है.
- गाय का दूध: गाय का दूध भी 3 रुपया महंगा होकर 62 रुपये से 65 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.
- टोंड और डबल टोंड दूध: टोंड दूध (पैकेट) अब 60 रुपये की जगह 62 रुपये और डबल टोंड 54 रुपये से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.
- खुला (बल्क वेंड) टोंड दूध: टोकन या बूथ से मिलने वाला खुला दूध भी 2 रुपया महंगा होकर 58 रुपया से 60 रुपया प्रति लीटर हो गया है.
मदर डेयरी कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ समय से दूध की खरीद और उत्पादन से जुड़ी लागत (इनपुट कॉस्ट) में लगातार इजाफा हो रहा था. किसानों से दूध खरीदने की कीमत बढ़ने के कारण कंपनी पर दबाव था, जिसके चलते ग्राहकों पर यह बोझ डालना मजबूरी बन गया.
आम आदमी पर पड़ेगा असर
दूध के दाम बढ़ने का सीधा असर केवल चाय या बच्चों के दूध तक सीमित नहीं रहेगा. इसके बाद अब पनीर, दही, घी, मक्खन और मिठाइयों के दामों में भी उछाल आने की पूरी आशंका है, जिससे महीने के राशन का पूरा हिसाब-किताब बिगड़ना तय है.
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