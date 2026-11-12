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दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने बढ़ाये ₹4 प्रति लीटर दूध के दाम, ग्राहकों ने कहा महंगाई से हैं बहुत परेशान

मदर डेयरी ने बढ़ाये ₹4 प्रति लीटर दूध के दाम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: मदर डेयरी (Mother Dairy) ने दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. यह नई दरें 12 नवंबर 2026 यानि आज से लागू हो गई हैं. कंपनी ने बढ़ी कीमतों के लिए इनपुट लागत, चारे और किसानों से दूध खरीदने की बढ़ी हुई लागत का हवाला दिया है.मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध के सबसे बड़े सप्लायर हैं. कंपनी ने इससे पहले इसी साल 14 मई को भी दूध के दाम बढ़ाए थे. मई 2026 से पहले कंपनी ने अप्रैल 2025 में दामों में वृद्धि की थी.

वहीं अब दूध के दाम में बढ़ोतरी के बाद आम जनता के जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा इस बात को जानने के लिए ईटीवी भारत के संवाददाता ने जब लोगों से इसके बारे में बात कि तो लोगों ने बताया कि महंगाई अब अपने चरम पर है और इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग के लोगों के जेब पर पड़ रहा है.