दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने बढ़ाये ₹4 प्रति लीटर दूध के दाम, ग्राहकों ने कहा महंगाई से हैं बहुत परेशान

दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी ने बढ़ाये ₹4 प्रति लीटर दूध के दाम, ग्राहकों ने कहा महंगाई से हैं बहुत परेशान
दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी,लोगों ने कहा जेब पर होगा काफी असर,राशन पहले ही महंगा अब दूध भी
Published : November 12, 2026 at 10:54 AM IST
नई दिल्ली: मदर डेयरी (Mother Dairy) ने दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. यह नई दरें 12 नवंबर 2026 यानि आज से लागू हो गई हैं. कंपनी ने बढ़ी कीमतों के लिए इनपुट लागत, चारे और किसानों से दूध खरीदने की बढ़ी हुई लागत का हवाला दिया है.मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में दूध के सबसे बड़े सप्लायर हैं. कंपनी ने इससे पहले इसी साल 14 मई को भी दूध के दाम बढ़ाए थे. मई 2026 से पहले कंपनी ने अप्रैल 2025 में दामों में वृद्धि की थी.
वहीं अब दूध के दाम में बढ़ोतरी के बाद आम जनता के जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा इस बात को जानने के लिए ईटीवी भारत के संवाददाता ने जब लोगों से इसके बारे में बात कि तो लोगों ने बताया कि महंगाई अब अपने चरम पर है और इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग के लोगों के जेब पर पड़ रहा है.
ग्राहक भूप सिंह ने आगे बताया कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और ऐसे में दूध के दाम में इतना ज्यादा बढ़ोतरी नॉर्मल लोगों की जेब पर काफी असर डालेगा राशन पहले ही महंगा है अब तो दूध भी महंगा हो गया है तो क्या लोग अब अपने बच्चों को दूध भी ना पिलाए सरकार को एक बार इस पर विचार करना चाहिए ताकि ऐसी कंपनियों पर जो खाने-पीने की दाम में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके.वही दूध लेने पहुंचे ग्राहक सरवन कुमार झा बताते हैं कि देखिए पहले भी दूध के दाम में ₹2 बढ़ोतरी हुई थी लेकिन इस बार तो ₹4 की बढ़ोतरी हुई है जो जब पर काफी असर डालेगा महंगाई लगातार बढ़ता जा रहा है हम लोगों की कमाई कम है ऐसे में दूध के दाम में बढ़ोतरी आम जनता पर काफी असर डालेगा।
वही ग्राहक बृजमोहन मिश्रा बताते हैं कि दूध का दाम बढ़ गया है. अभी मुझे पता चला है जब हम दूध लेने के लिए पहुंचे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बताएं पहले से ही महंगाई इतनी बड़ी हुई है जो कमा रहे हैं महंगाई की वजह से सारा खर्च हो जाता है ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगा.अब दूध के दाम में बढ़ोतरी के बाद आम जनता परेशान दिखाई दी और इसका असर उनके जेब पर पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और दूध की कीमत में कितना इजाफा होगा
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