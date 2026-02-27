ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में मां ने दो बेटियों संग खाया जहर; फिर छोटी के साथ फंदे पर झूली, बड़ी बेटी की हालत नाजुक

परिवार के बड़े बेटे की सड़क हादसे में बीते दिसंबर हो चुकी है मौत, सुसाइड नोट लिखने की भी कोशिश.

मृतक मां फूलमती और छोटी बेटी निमिषा.
मृतक मां फूलमती और छोटी बेटी निमिषा. (Photo Credit; Lakhimpur Kheri Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी : जिले के मैलानी इलाके के काकोरी गांव में शुक्रवार को मां ने अपनी दो बेटियों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया. इसके बाद मां अपनी छोटी बेटी के साथ फंदे पर झूल गई. जबकि बड़ी बेटी फर्श पर तड़पती रही. अस्पताल में मां और छोटी बेटी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि बड़ी की हालत नाजुक बनी हुई है. घटना के पीछे पारिवारिक कलह और मानसिक तनाव की बातें सामने आ रही हैं. पुलिस घटना के कारणों की छानबीन कर रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) अमित कुमार राय. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे तक परिवार में सब सामान्य था. विजेंद्र कुमार अपने बेटे आशीष के साथ खेत पर गए थे. घर में पिता दाताराम विश्वकर्मा, पत्नी फूलमती (50) बेटियां कंचन (23), निमिशा (19) थीं. विजेंद्र कुमार के बड़े बेटे पवन की बीते 3 दिसंबर को सड़क हादसे में जान चली गई थी, उसकी विधवा पत्नी किरन देवी भी अपने दो बच्चों के साथ घर में रहती है. विजेंद्र के दो मकान हैं, हालांकि पूरा परिवार एक ही मकान में रहता है. जबकि एक मकान खाली पड़ा है.

दिन में फूलमती अपनी दोनों बेटियों को लेकर खाली पड़े मकान में चली गई. करीब 11 बजे तक सभी नहीं लौटीं तो छोटा भाई नृपेंद्र खाली मकान में देखने गया. वहां आंगन में कंचन फर्श पर तड़पती मिली. अंदर कमरे में निमिशा और फूलमती फंदे से झूल रही थीं. शोर मचा तो गांव के लोग जुट गए. तीनों को तत्काल सीएचसी गोला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फूलमती और निमिशा को मृत घोषित कर दिया. जबकि, कंचन का इलाज जारी है.

पुलिस के मुताबिक कमरे की हालत देखकर आशंका है कि पहले दोनों बेटियों को जहर दिया गया, फिर फंदे से मां और छोटी बेटी झूल गईं. कमरे से सादा कागज और पेन भी मिला है. आशंका है कि सुसाइड नोट लिखने की कोशिश हुई.

परिजनों ने बताया कि बीते 3 दिसंबर को बड़े बेटे पवन की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. उसके बाद परिवार गहरे सदमे में था. दाताराम ने कहा कि कंचन की शादी तीन महीने बाद तय है. गुरुवार शाम मोबाइल को लेकर कहासुनी हुई थी. बेटियों के अधिक मोबाइल उपयोग से नाराज होकर मोबाइल बक्से में रख दिया गया था. दूसरी ओर, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) अमित कुमार राय ने कहा कि, परिजनों के अनुसार बड़े बेटे की मृत्यु के बाद परिवार तनाव में था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पुलिस परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ कर घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है.

यह भी पढ़ें: बहराइच: पूछताछ या प्रताड़ना ? रामगांव थाने में आरोपी की मौत पर मचा बवाल, 3 पुलिसकर्मियों पर हत्या की FIR !

TAGGED:

LAKHIMPUR MOTHER DAUGHTER SUICIDE
LAKHIMPUR MOTHER DAUGHTER DEATH
LAKHIMPUR MOTHER DAUGHTER POISON
LAKHIMPUR MOTHER DAUGHTER HANGING
LAKHIMPUR KHERI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.