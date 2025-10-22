ETV Bharat / state

शाहजहांपुर में महिला ने बेटे के साथ की खुदकुशी, भैया दूज पर मायके जाने को लेकर हुआ था विवाद

एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 6:07 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
शाहजहांपुर : जिले के थाना बंडा क्षेत्र में बुधवार को पति से विवाद के बाद पत्नी ने अपने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली. आरोप है कि महिला ने पति से विवाद के बाद खौफनाक कदम उठाया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

इलाज के दौरान दोनों की मौत : एसपी ग्रामीण दीक्षा भंवरे ने बताया कि सुबह थाना बंडा पुलिस को सूचना मिली कि नारायणपुर गंगा गांव में महिला आरती और उसके बेटे की मौत हो गई है. पुलिस ने मौके पर आकर संज्ञान लिया तो पता चला कि मां ने बेटे के साथ आत्महत्या कर ली है. दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में ही भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

मायके जाने को लेकर पति से हुआ था विवाद : नारायणपुर गंगा गांव के रहने वाले पंकज की पत्नी आरती भैया दूज पर अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने उसे मायके भेजने से इनकार कर दिया. जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया था. जब पति घर के बाहर था तो आरती ने अपने बेटे प्रतीक (9) के साथ आत्महत्या कर ली. हालत बिगड़ने पर आनन-फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : October 22, 2025 at 6:22 PM IST

SHAHJAHANPUR NEWS
MOTHER AND SON COMMIT SUICIDE
COMMIT SUICIDE IN SHAHJAHANPUR
SHAHJAHANPUR POLICE
SHAHJAHANPUR NEWS

