मिर्जापुर में दो बच्चों की हत्या कर मां ने किया सुसाइड, पति ने कहा- मोटिवेशनल स्पीच सुनती थी
दो महीने से महिला अपने मायके में थी. आज सुबह ही दोनों बच्चों को लेकर ससुराल आई थी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मिर्जापुर : कछवा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में मां ने दो बच्चों की हत्या कर सुसाइड कर लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं पति का कहना है कि पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. वह मोटिवेशनल स्पीच सुनती थी और ओझाओं में विश्वास रखती थी.
पुलिस ने बताया, महिला संगीता देवी अपने मायका थाना जमालपुर, चंदौली से दो महीने बाद शनिवार को अपने ससुराल कछवा सेमरी गांव में सुबह आई थी. संगीता परिवार के साथ कच्चे मकान में रहती थी. पति हरिश्चंद्र गांव में समाज सेवा का काम करता है और सुबह 10:00 बजे काम पर निकल गया था.
शाम को संगीता ने दोनों बच्चों शिवांश (3 साल 8 महीना) और शुभंकर (14 महीना) के मुंह में कपड़ा ठूंस कर पहले हत्या कर दी. इसके बाद सुसाइड कर लिया. पति शाम 5 बजे घर लौटा तो दरवाजा अंदर से बंद था. आवाज लगाने पर भी नहीं खुला तो घर के पीछे जाकर खिड़की से देखा. बच्चे को बेड पर लेटा देख उसे लगा की सभी सो रहे हैं. इसके बाद वह गांव में घूमने चला गया.
पति हरिश्चंद्र ने बताया, कुछ देर बात जब वापस घर आया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला. इस पर दरवाजा तोड़कर अंदर गया, देखा बच्चों के मुंह में कपड़ा ठूंसा था और पत्नी भी मृत पड़ी थी. इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी. पति हरिश्चंद्र ने बताया, संगीता अक्सर मोबाइल पर मोटिवेशनल स्पीच सुनती थी. कई बार आजमगढ़ भी गई थी. तांत्रिक के चक्कर में रहती थी.
सदर सीओ अमर बहादुर ने बताया, जांच पड़ताल में पता चला है कि महिला की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.
