उदयपुर में खुली मदर केयर लाउंज, नवजात और प्रसूता को मिलेगी सेहत की सुरक्षा
कंगारू मदर केयर के तहत एएनसी अवधि में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान कर सही देखभाल देने की व्यवस्था की जाएगी.
Published : October 25, 2025 at 3:07 PM IST
उदयपुर: जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केएमसी लाउंज का लोकार्पण किया. खराड़ी ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार इसके लिए हरसंभव प्रयास कर रही है.
राजस्थान के पहले कंगारू मदर केयर लाउंज का निर्माण जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी के निर्देशन में किया गया. मंत्री खराड़ी ने कहा कि खेरवाड़ा आकांक्षी ब्लॉक है और ऐसी पहल ग्रामीण अंचल में माता और नवजातों को एकीकृत एवं सम्मानजनक देखभाल मुहैया कराने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है.
पढ़ें: कंगारू मदर केयर: समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए जीवनदायिनी तकनीक, मानवीय संवेदना से जुड़ी है पद्धति
मंत्री खराड़ी ने कहा कि केएमसी लाउंज मॉडल के तहत नवजात एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही एएनसी अवधि में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान कर सही देखभाल देने की व्यवस्था की जाएगी. यह पहल आकांक्षी ब्लॉक के मानकों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए अहम योगदान देगी. इससे पहले खराड़ी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 40 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक लैब यूनिट का उद्घाटन किया.
मंत्री खराड़ी ने पलसिया पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया. विभिन्न विभागों के काउंटर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों से कार्य व योजनाओं की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचे. उन्होंने शिविर में अनुपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को लेकर नाराजगी जताई. उपखंड अधिकारी से ऐसे कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया.