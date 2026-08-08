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फतेहपुर: पांच रुपये की टॉफी खाने पर मां ने बच्चे को गर्म चाकू से दागा, कमरे में बंद कर ताला लगाया

फतेहपुर: जनपद के राधानगर, फुलवामऊ गांव में शनिवार को हुई एक घटना ने इललाके को झकझोर कर रख दिया. महज पांच रुपये की टॉफी खाने से नाराज मां ने अपने छह वर्षीय बेटे के दोनों तलवों को गर्म चाकू से दाग दिया. दर्द से कराह रहे मासूम को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया और खुद पड़ोसी के घर जन्मदिन समारोह में शामिल होने चली गई. कमरे से बच्चे की सिसकियां सुनकर पड़ोसियों को घटना की जानकारी हुई तो उनके भी होश उड़ गए.



राधानगर थाना प्रभारी श्याम सुंदर श्रीवास्तव के अनुसार, फुलवामऊ गांव निवासी विनय इंदौर की एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं. गांव में उनकी पत्नी गुड़िया देवी छह वर्षीय बेटे शुभ के साथ रहती है. शुक्रवार को आरोप है कि गुड़िया देवी ने शुभ को 20 रुपये देकर गुटखा लाने भेजा था. शुभ ने 15 रुपये का गुटखा खरीदा और बचे पांच रुपये की टॉफी खा ली.



घर लौटने पर मां को जब पता चला कि बेटे ने पांच रुपये की टॉफी खा ली है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई. आरोप है कि पहले बच्चे की पिटाई की, फिर गैस पर चाकू गर्म कर उसके दोनों तलवों को दाग दिया.



घटना के बाद मां ने दर्द से तड़प रहे शुभ को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया. इसके बाद वह पड़ोसी राजकुमार सिंह चौहान के घर आयोजित जन्मदिन की पार्टी में चली गई. इधर कमरे में बंद मासूम दर्द से कराहता और रोता रहा. कुछ देर बाद पड़ोसी का बेटा शुभ को बुलाने उसके घर पहुंचा. कमरे के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसने स्वजन को जानकारी दी.