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पहले बच्चे को मारने की कोशिश, फिर मां ने की आत्महत्या

जोनल अस्पताल मंडी ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक बेहद झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. घटासनी क्षेत्र में एक 26 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर पहले अपने चार साल के बच्चे को मारने की कोशिश की और उसके बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की. घटना के बाद दोनों की हालत गंभीर है. महिला और बच्चे को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से जोगिंदर नगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार दिया. हालांकि हालत गंभीर होने के चलते दोनों को जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया.