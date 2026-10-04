पहले बच्चे को मारने की कोशिश, फिर मां ने की आत्महत्या
घटना के बाद दोनों मां-बच्चे की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 3:12 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक बेहद झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. घटासनी क्षेत्र में एक 26 वर्षीय महिला ने कथित तौर पर पहले अपने चार साल के बच्चे को मारने की कोशिश की और उसके बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की. घटना के बाद दोनों की हालत गंभीर है. महिला और बच्चे को तत्काल 108 एंबुलेंस की मदद से जोगिंदर नगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार दिया. हालांकि हालत गंभीर होने के चलते दोनों को जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया.
बच्चे के साथ घर पर अकेली थी महिला
डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि घटना उस समय हुई, जब महिला घर में अपने चार साल के बच्चे के साथ मौजूद थी. घटना के समय उसके सास-ससुर और पति घर पर नहीं थे. महिला का पति कथित तौर पर काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था. हालांकि, महिला ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और घटना के पीछे वास्तविक वजह क्या रही? इसका अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस की जांच और महिला के बयान के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है.
"26 वर्षीय महिला ने आत्महत्या की कोशिश की है और अपने 4 साल के बच्चे को भी मारने की कोशिश की. दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया गया है. पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है." - लोकेंद्र नेगी, डीएसपी पधर
स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल
वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की मदद से महिला और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. जोगिंदर नगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया. जहां डॉक्टरों की निगरानी में दोनों का इलाज चल रहा है.
घटना की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस टीम को मौके के लिए रवाना किया गया है. पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ-साथ परिवार के सदस्यों और आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की और घटना से पहले परिस्थितियां क्या थीं?