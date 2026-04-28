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4 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या : मां को पुलिस ने किया गिरफ़्तार, जानिए पूरा मामला

अलवर : जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने राजगढ़ में गत दिनों 4 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका की मां को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के संबंध में मृतका के ताऊ की ओर से थाने में शिकायत दी गई थी, जिस पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने मृतका की मां को गिरफ्तार किया. आरोपी मां ने बेटी की हत्या के बाद खुद को भी नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए थे. फिलहाल थाना पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि गत दिनों पहले थाना क्षेत्र में हुई घटना पर अनुसंधान करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को मंगलवार को मौका तस्दीक के लिए घटनास्थल पर ले जाकर तस्दीक कराई गई. आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा. घटना के संबंध में मृतका गरिमा (4) के ताऊ सूरज सैनी ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि पूरा परिवार एक ही मकान में रहते हैं. घटना के दिन सुबह उसके भाई संतोष ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए आवाज लगाई तो बच्चे बाहर नहीं आए.