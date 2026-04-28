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4 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या : मां को पुलिस ने किया गिरफ़्तार, जानिए पूरा मामला

आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा.

राजगढ़ थाना क्षेत्र की घटना
राजगढ़ थाना क्षेत्र की घटना (ईटीवी भारत अलवर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 11:51 AM IST

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अलवर : जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराने राजगढ़ में गत दिनों 4 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतका की मां को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के संबंध में मृतका के ताऊ की ओर से थाने में शिकायत दी गई थी, जिस पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने मृतका की मां को गिरफ्तार किया. आरोपी मां ने बेटी की हत्या के बाद खुद को भी नुकसान पहुंचाने के प्रयास किए थे. फिलहाल थाना पुलिस प्रकरण में अनुसंधान कर रही है.

राजगढ़ थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि गत दिनों पहले थाना क्षेत्र में हुई घटना पर अनुसंधान करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को मंगलवार को मौका तस्दीक के लिए घटनास्थल पर ले जाकर तस्दीक कराई गई. आरोपी का मेडिकल करवाने के बाद उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा. घटना के संबंध में मृतका गरिमा (4) के ताऊ सूरज सैनी ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया था. उन्होंने बताया कि पूरा परिवार एक ही मकान में रहते हैं. घटना के दिन सुबह उसके भाई संतोष ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए आवाज लगाई तो बच्चे बाहर नहीं आए.

पढ़ें. 4 वर्षीय बेटी की गला घोंटकर हत्या, फिर मां ने की जान देने की कोशिश, जानिए पूरा मामला

बिस्तर पर बेहोश मिली थी बच्ची : इसपर उसने ऊपर कमरे में जाकर देखने की कोशिश की. संतोष ने ऊपर जाकर कमरे का दरवाजा खटखटाया तो शीला ने दरवाजा खोला. शीला के हाथ पर कटे के निशान थे. शिकायत में बताया कि गरिमा बिस्तर पर बेहोश हालत में पड़ी हुई थी और उसके गले पर निशान थे. इसके बाद तुरंत परिजन दोनों मां बेटी को लेकर राजगढ़ अस्पताल गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद गरिमा को मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने मृतका की मां शीला पर संदेह जताया था. पुलिस ने प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए आरोपी मां को गिरफ्तार किया. शीला की शादी नीरज के छोटे भाई के साथ करीब 8 साल पहले हुई थी. इनके दो बच्चे थे. इसमें लड़का करीब 7 साल का है.

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STRANGLING 4 YEAR OLD
MOTHER KILLED DAUGHTER IN ALWAR
4 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या
STRANGLING DAUGHTER TO DEATH

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