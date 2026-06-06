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बांदीकुई में मृतक के परिवार को नहीं मिला मुआवजा, नाराज पत्नी और मां टंकी पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हाथ-पांव

मृतक की पत्नी का आरोप, न्याय की मांग लेकर लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं.

The deceased's mother and wife climbed the water tank
टंकी पर चढ़ी मृतक की मां एवं पत्नी (ETV Bharat Dausa)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 3:57 PM IST

3 Min Read
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दौसा: जिले के बांदीकुई में युवक दिनेश मीणा की मौत मामले ने फिर तूल पकड़ लिया. अब मृतक के परिजनों की ओर से गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए मुआवजा एवं सरकारी नौकरी की मांग लेकर मृतक की मां इंद्रा देवी और पत्नी लक्ष्मी मीणा शनिवार सुबह पंचायत समिति परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गईं. इससे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. टंकी पर चढ़ी महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन ने पूर्व में दिए आश्वासनों के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की. घटना की सूचना मिलते ही सांसद मुरारीलाल मीणा भी मौके पर आए. सांसद ने परिजनों व अधिकारियों के साथ वार्ता की.

बांदीकुई डीएसपी रोहिताश देवंदा ने बताया कि दोनों महिलाओं को सुरक्षित उतारने के लिए लगातार समझाइश की जा रही है. प्रशासन का पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा पर है. स्थिति पर लगातार नजर रखे है. प्रशासन वार्ता के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है. कथित चोरी से जुड़े मामले में 28 मई 2026 को पेड़ से बांधने की घटना के बाद दिनेश की मौत हो गई थी. इस प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और समाजजनों ने धरना दिया था. प्रशासन से सहमति के बाद धरना समाप्त हो गया था. परिजन रश्मि मीणा ने बताया कि मृतक की मां एवं पत्नी सरकारी मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला. इसके चलते दोनों महिलाएं टंकी पर चढ़ गई.

मृतक के परिजन ने कहा... (ETV Bharat Dausa)

पढ़ें:चोरी के शक में युवक को पेड़ से बांधा, पुलिस लेकर पहुंची अस्पताल, इलाज के दौरान मौत

पति को रोऊं या न्याय के लिए भटकूं: मृतक दिनेश की पत्नी का आरोप है कि पति की मौत के बाद जिन मांगों पर प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी थी, उन पर अब तक अमल नहीं हुआ. उनका कहना था कि न्याय की मांग लेकर उन्हें लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इसी पीड़ा और नाराजगी के चलते मृतक की मां और पत्नी ने यह कदम उठाया है. मृतक की पत्नी ने बताया कि प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काटकर परेशान हो गई, 'मै अपने पति को रोऊं या न्याय के लिए भटकती रहूं'

सुबह चार बजे टंकी पर चढ़ी: सीसीटीवी फुटेज में दोनों महिलाएं अलसुबह करीब 4 बजे पंचायत समिति की ओर जाती दिखी. इसके बाद वे टंकी पर चढ़ गईं. इसकी सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे. परिसर के आसपास भीड़ हो गई. पुलिस प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल लगा दिया. सिविल डिफेंस टीम ने टंकी के नीचे सुरक्षा जाल लगा रखा है. टंकी पर महिलाओं के लिए खाने-पीने की सामग्री पहुंचाई गई ताकि गर्मी में तबीयत ना बिगड़े.

पढ़ें: चोरी के शक में बेरहमी से मारपीट का मामला, 5 गिरफ्तार

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VILLAGERS BEAT UP YOUTH IN DAUSA
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दिनेश मीणा की मौत मामला
PROTEST BY DECEASED WIFE AND MOTHER

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