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बांदीकुई में मृतक के परिवार को नहीं मिला मुआवजा, नाराज पत्नी और मां टंकी पर चढ़ी, प्रशासन के फूले हाथ-पांव

दौसा: जिले के बांदीकुई में युवक दिनेश मीणा की मौत मामले ने फिर तूल पकड़ लिया. अब मृतक के परिजनों की ओर से गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए मुआवजा एवं सरकारी नौकरी की मांग लेकर मृतक की मां इंद्रा देवी और पत्नी लक्ष्मी मीणा शनिवार सुबह पंचायत समिति परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गईं. इससे प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. टंकी पर चढ़ी महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन ने पूर्व में दिए आश्वासनों के बावजूद अब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की. घटना की सूचना मिलते ही सांसद मुरारीलाल मीणा भी मौके पर आए. सांसद ने परिजनों व अधिकारियों के साथ वार्ता की.

बांदीकुई डीएसपी रोहिताश देवंदा ने बताया कि दोनों महिलाओं को सुरक्षित उतारने के लिए लगातार समझाइश की जा रही है. प्रशासन का पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा पर है. स्थिति पर लगातार नजर रखे है. प्रशासन वार्ता के जरिए समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है. कथित चोरी से जुड़े मामले में 28 मई 2026 को पेड़ से बांधने की घटना के बाद दिनेश की मौत हो गई थी. इस प्रकरण में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन और समाजजनों ने धरना दिया था. प्रशासन से सहमति के बाद धरना समाप्त हो गया था. परिजन रश्मि मीणा ने बताया कि मृतक की मां एवं पत्नी सरकारी मदद के लिए दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो गई, लेकिन मुआवजा नहीं मिला. इसके चलते दोनों महिलाएं टंकी पर चढ़ गई.