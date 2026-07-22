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हल्द्वानी: लंबे समय से बंद बेसमेंट की टंकी खोली, जहरीली गैस से मां-दो बेटों की मौत

हल्द्वानी: गौलापार क्षेत्र से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है. मानपुर पश्चिम गांव में पानी की टंकी का ढोला खोलने के दौरान जहरीली गैस भरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की दम घुटने से मौत हो गई. मृतकों में दो भाई और उनकी मां शामिल है.

इस हृदयविदारक हादसे में 55 वर्षीय सरस्वती देवी, उनके बड़े बेटे धर्मेंद्र बिष्ट और छोटे बेटे खुशाल बिष्ट को पड़ोसी और स्थानीय लोग सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि घर के बेसमेंट में बनी पानी की टंकी के लेंटर का ढोला खोलने के दौरान टंकी के भीतर जहरीली गैस जमा थी. जैसे ही परिवार का एक सदस्य टंकी के पास पहुंचा, उसका दम घुटने लगा. उसे बचाने के प्रयास में परिवार के अन्य सदस्य भी एक-एक कर नीचे पहुंचे और वे भी गैस की चपेट में आ गए.

सरस्वती देवी, उनके 40 वर्षीय बड़े बेटे धर्मेंद्र बिष्ट और छोटे बेटे खुशाल बिष्ट की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई थी. अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.