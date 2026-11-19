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मकान में लगी भीषण आग में मां और दो बेटियों की जिंदा जलकर मौत; शामली में मचा हड़कंप

शामली में आधी रात मचा हड़कंप . ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव कैड़ी में बुधवार देर रात एक मकान में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में घर के अंदर सो रही मां और उसकी दो मासूम बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. आग इतनी भयावह थी कि घर में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं.

जानकारी के मुताबिक, शामली के गांव कैड़ी में बुधवार रात करीब 12 बजे चीख-पुकार मच गई. गांव के रहने वाले साजिद के मकान में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.

घर के एक हिस्से में साजिद की पत्नी साईदा (34) अपनी दो बेटियों अदन (13) और माहिरा (11) के साथ गहरी नींद में सो रही थीं. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि तीनों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वह आग की चपेट में आ गईं. शामली में दर्दनाक हादसा. (Video Credit: ETV Bharat) शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया. इसी बीच मकान में रखा गैस सिलेंडर में जोरदार धमाके के साथ फट गया. इससे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. ग