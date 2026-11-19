मकान में लगी भीषण आग में मां और दो बेटियों की जिंदा जलकर मौत; शामली में मचा हड़कंप
सूचना मिलते ही डायल 112 और बाबरी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 12:39 PM IST
शामली: जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव कैड़ी में बुधवार देर रात एक मकान में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में घर के अंदर सो रही मां और उसकी दो मासूम बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. आग इतनी भयावह थी कि घर में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया, जिससे बचाव कार्य में काफी मुश्किलें आईं.
जानकारी के मुताबिक, शामली के गांव कैड़ी में बुधवार रात करीब 12 बजे चीख-पुकार मच गई. गांव के रहने वाले साजिद के मकान में अचानक आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया.
घर के एक हिस्से में साजिद की पत्नी साईदा (34) अपनी दो बेटियों अदन (13) और माहिरा (11) के साथ गहरी नींद में सो रही थीं. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि तीनों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और वह आग की चपेट में आ गईं.
शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया. इसी बीच मकान में रखा गैस सिलेंडर में जोरदार धमाके के साथ फट गया. इससे आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. ग
नीमत रही कि मकान के दूसरे हिस्से में सो रहे साजिद और उनके दो अन्य बच्चों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही डायल 112 और बाबरी थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.
दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझने के बाद जब अंदर का मंजर देखा गया, तो हर किसी की आंखें नम हो गईं.
थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि मां और दोनों बेटियों के शरीर पूरी तरह जल चुके थे और मौके पर केवल उनके अवशेष ही बचे थे. पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. इस हृदयविदारक घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
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