बालोतरा में दुःखद हादसा: टांके में डूबने से मां और दो बच्चों की मौत

बालोतरा: जिले में बुधवार को एक दुःखद घटना सामने आई है. यहां पानी के टांके में डूबने से मां और दो बच्चों की मौत हो गई. सबसे पहले 6 साल का एक बच्चा अचानक टांके में गिरा, जिससे बचाने के लिए बच्चे की मां टांके में कूद गई. इस दौरान दूसरा 3 साल का मासूम बच्चा भी टांके में गिर गया. परिवार के लोगों को इस बात की भनक लगी तब तक पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के साथ ही मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी.

गिड़ा थानाधिकारी दलतपसिंह ने बताया कि बुधवार शाम को जिले के गिड़ा थाना इलाके के निम्बा की ढाणी गांव निवासी देवी (29) पत्नी प्रेम कुमार खेत में काम कर रही थी, जबकि उसके दो मासूम बेटे पास में खेल रहे थे. इस दौरान खेलते-खेलते 6 वर्षीय बड़ा बेटा अर्जुन टांके में गिर गया. बेटे को टांके में गिरता देख उसे बचाने के लिए महिला भी उसमें कूद गई. इस दरमियान 3 साल का दूसरा बेटा धर्मेंद्र अपनी मां के पीछे- पीछे टांके में गिर गया.