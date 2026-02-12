बालोतरा में दुःखद हादसा: टांके में डूबने से मां और दो बच्चों की मौत
बालोतरा के गिड़ा इलाके में हादसा हुआ. परिजन तीनों को टांके से निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने सभी को मृत घोषित कर दिया.
Published : February 12, 2026 at 8:28 AM IST
बालोतरा: जिले में बुधवार को एक दुःखद घटना सामने आई है. यहां पानी के टांके में डूबने से मां और दो बच्चों की मौत हो गई. सबसे पहले 6 साल का एक बच्चा अचानक टांके में गिरा, जिससे बचाने के लिए बच्चे की मां टांके में कूद गई. इस दौरान दूसरा 3 साल का मासूम बच्चा भी टांके में गिर गया. परिवार के लोगों को इस बात की भनक लगी तब तक पानी में डूबने से तीनों की मौत हो गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाने के साथ ही मृतका के पीहर पक्ष को सूचना दी.
गिड़ा थानाधिकारी दलतपसिंह ने बताया कि बुधवार शाम को जिले के गिड़ा थाना इलाके के निम्बा की ढाणी गांव निवासी देवी (29) पत्नी प्रेम कुमार खेत में काम कर रही थी, जबकि उसके दो मासूम बेटे पास में खेल रहे थे. इस दौरान खेलते-खेलते 6 वर्षीय बड़ा बेटा अर्जुन टांके में गिर गया. बेटे को टांके में गिरता देख उसे बचाने के लिए महिला भी उसमें कूद गई. इस दरमियान 3 साल का दूसरा बेटा धर्मेंद्र अपनी मां के पीछे- पीछे टांके में गिर गया.
इस दौरान चीख पुकार सुनकर सास और ससुर भाग कर मोके पर पहुंचे. इसके बाद आसपास के लोगों को बुलाकर तीनों को टांके से बाहर निकालकर आनन-फानन में गिड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सको ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर गिड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची ओर आवश्यक जांच पड़ताल के बाद तीनों के शवों को हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया. गिड़ा थानाधिकारी के अनुसार घटना के संबंध में परिजनों ने किसी तरह का संदेह नहीं जताते हुए हादसा बताया है. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.