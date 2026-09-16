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ससुराल पहुंचने से पहले ही उजड़ गई दुनिया, मायके से लौट रही मां और दो मासूमों की नाले में डूबकर मौत

महराजगंज: जनपद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग की पकड़ी रेंज में नाले को पार करते डूबने से मां और उसके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, सदर थाना क्षेत्र के ग्राम बरगदवा राजा टोला बीट नर्सरी की रहने वाली पूनम पत्नी मोहित अपने दो बच्चों के साथ बुधवार को मायके से ससुराल जा रही थी. रास्ते में नाला पार करने के लिए नाव नहीं मिलने पर वह बच्चों के साथ पैदल ही पार करने लगी. इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह गिर गई और उनके दोनों बच्चे भी पानी की चपेट में आ गए. हादसे में 45 वर्षीय पूनम, 7 वर्षीय विपिन और 5 वर्षीय सुहानी की डूबने से मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि परिवार में चार बेटियों के बाद एक बेटा था. मां के साथ बेटे और बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पानी में डूबने के दौरान तीनों काफी देर तक जिंदगी के लिए जूझते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.