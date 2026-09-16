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ससुराल पहुंचने से पहले ही उजड़ गई दुनिया, मायके से लौट रही मां और दो मासूमों की नाले में डूबकर मौत

नाव नहीं मिलने पर पैदल नाला पार कर रही थी महिला, तभी हुआ हादसा

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 6:33 PM IST

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महराजगंज: जनपद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सदर थाना क्षेत्र के सोहगीबरवा वन्य जीव प्रभाग की पकड़ी रेंज में नाले को पार करते डूबने से मां और उसके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अन्य विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, सदर थाना क्षेत्र के ग्राम बरगदवा राजा टोला बीट नर्सरी की रहने वाली पूनम पत्नी मोहित अपने दो बच्चों के साथ बुधवार को मायके से ससुराल जा रही थी. रास्ते में नाला पार करने के लिए नाव नहीं मिलने पर वह बच्चों के साथ पैदल ही पार करने लगी. इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वह गिर गई और उनके दोनों बच्चे भी पानी की चपेट में आ गए. हादसे में 45 वर्षीय पूनम, 7 वर्षीय विपिन और 5 वर्षीय सुहानी की डूबने से मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि परिवार में चार बेटियों के बाद एक बेटा था. मां के साथ बेटे और बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पानी में डूबने के दौरान तीनों काफी देर तक जिंदगी के लिए जूझते रहे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया है. सदर कोतवाल धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने समेत अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस हादसे से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी जुटा रही है.

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3 DROWN IN MAHARAJGANJ
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मां और दो बच्चों की मौत
MOTHER AND TWO CHILDREN IN DRAIN
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