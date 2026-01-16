ETV Bharat / state

महिला ने दो बच्चों सहित खाया जहर, तीनों की मौत; मायकेवालों ने दर्ज कराया मुकदमा

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि मायकेवालों की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है.

महिला ने दो बच्चों सहित खाया जहर, तीनों की मौत.
महिला ने दो बच्चों सहित खाया जहर, तीनों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 11:37 AM IST

सहारनपुर: घरेलू विवाद और कलह से उबकर महिला खुद तो जहर खाया ही, अपनी बेटी और बेटे को भी जहर दे दिया. हादसे में तीनों की मौत हो गई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना सहारनपुर जिले के थाना गागलहेड़ी के बलियाखेड़ी गांव की है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 112 नंबर पर सूचना मिली की एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां पर मां मनीता (30) और उसकी बेटी नित्या (6) की मौत हो गई. बेटा कार्तिकेय (4) का इलाज चल रहा था, लेकिन दो घंटे बाद उसकी भी मौत हो गई. शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल. (Video Credit: ETV Bharat)

मायकेवालों ने लगाए गंभीर आरोप: घटना की जानकारी मिलने पर मनीता के मायकेवाले भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मनीता को लगातार परेशान किया जा रहा था. घरेलू झगड़ों से तंग आकर उनकी बेटी और नाती-नातिन की जान चली गई है. उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. परिवार वालों की शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. पति को हिरासत में लिया गया है.

9 साल पहले हुई थी शादी: परिजनों ने बताया कि जनकपुरी थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर गांव निवासी मनीता की शादी करीब 9 साल पहले गांव बलियाखेड़ी में हुई थी. शादी के बाद दोनों का वैवाहिक जीवन सही चल रहा था. दोनों की एक बेटी नित्या और एक बेटा कार्तिकेय थे.

बताया जा रहा है कि गुरुवार को मनीता का अपने देवर, ननद और ससुर अतर सिंह से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि मनीता ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. मनीता ने पहले अपनी बेटी और बेटे को जहर खिलाया और उसके बाद खुद भी जहर का सेवन कर लिया.

