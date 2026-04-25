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मां और सौतेले पिता ने रची बेटी के अपहरण की साजिश, नाबालिग उज्जैन से दस्तयाब

झालावाड़ : जिले के उन्हैल थाना क्षेत्र के ढाबला गांव में नाबालिग के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने चंद घंटे में सुलझा लिया. फिलहाल नाबालिग को पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से सकुशल दस्तयाब कर लिया है. डीएसपी हेमंत गौतम ने बताया कि उन्हैल के ढाबला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 में अध्ययनरत स्कूली छात्रा का विद्यालय की छुट्टी होने के बाद अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया था. बदमाश जबरदस्ती उसे कार में डालकर ले गए थे. बाद में स्कूल प्रशासन व परिजनों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. इस दौरान नाबालिग के चाचा की शिकायत के बाद अपहरण का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था.

मां-सौतेले पिता ने रची अपहरण की साजिश : डीएसपी ने बताया कि पूरे घटनाक्रम को नाबालिग की मां और सौतेले पिता ने अंजाम दिया था. मामले में पारिवारिक विवाद होने के कारण छात्रा अपने परिजनों के साथ ढाबला में रह रही थी. पुलिस अनुसंधान में पता चला कि छात्रा के पिता का पूर्व में निधन हो चुका था और वह अपने काका के साथ गांव में रह रही थी, जबकि उसकी मां पीहर में रहती है. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच छात्रा को साथ रखने को लेकर विवाद की स्थिति थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को डिटेन किया है और मामले में पूछताछ की जा रही है. पुलिस की एक टीम बाहरी पक्ष की संलिप्तता की भी जांच कर रही है.