पर्यटन मंत्री आवास के पास मां-बेटे ने जान देने की कोशिश क्यों की? सड़क पर बेहोशी की हालत में मिले
सीएम से शिकायत करने पहुंचे थे मथुरा के मां-बेटा, बीडी तिराहे के पास उठाया आत्मघाती कदम, अस्पताल में भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 2:29 PM IST
लखनऊः यूपी की राजधानी के सबसे संवेदनशील एरिया गौतमपल्ली में पर्यटन मंत्री के आवास से चंद कदम दूर मथुरा से आए मां-बेटे ने आत्महत्या करने की कोशिश की. मां-बेटे बीडी तिराहे के पास सड़क पर बेहोश होकर गिर गए और हालत बिगड़ने लगी तो लोगों ने गौतमपल्ली पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे पुलिस ने मां-बेटे को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.
गौतमपल्ली पुलिस के मुताबिक, मथुरा के बरसाना में स्थित राधा रानी टाउनशिप में रहने वाले मुनेश सिंह (56) और बलजीत सिंह (38) राधा रानी टाउनशिप में रहते हैं. मां-बेटे की शिकायत थी कि किसी ने इनके प्लॉट पर कब्जा कर लिया है. शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. जिससे आहत होकर यह इसकी शिकायत करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे.
गौतमपल्ली के इंस्पेक्टर रत्नेश सिंह ने बताया कि बलजीत अपनी मां मुनेश ने जहरीला पदार्थ खाकर लेटने लगे थे, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस की QRT वाहन से इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल लेकर आए. जहां सड़क पर मां-बेटे लेटे थे, वहीं सल्फास का एक खाली पाउच मिला था. पाउच का एक किनारा फटा हुआ था, जिस पर प्रोडक्शन की डेट इसी साल जून की पड़ी थी.
इंस्पेक्टर ने बलजीत सिंह ने पुष्पेंद्र त्यागी हरिनारायण राय और अभय शर्मा से 15 लाख प्लॉट और एक मकान 28 लाख में खरीदा. पैसे देने के 2 साल बाद भी आरोपियों द्वारा अभी तक प्लाट और मकान नहीं दिया गया है. जिसकी शिकायत कई बार मथुरा में संबंधित थाने में दर्ज कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से मां-बेटा आहत थे.
