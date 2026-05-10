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"मदर्स डे" के दिन मां और भाई की गोली मारकर हत्या; जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम, बड़े बेटे की तलाश में पुलिस

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गईं हैं.

स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद पुलिस के अधिकारी
स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद पुलिस के अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:14 PM IST

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Updated : May 10, 2026 at 8:26 PM IST

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बांदा : जिले के बबेरू थाना क्षेत्र में "मदर्स डे" के दिन (रविवार) को बुजुर्ग महिला और उसके छोटे बेटे की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बड़े बेटे ने मां और छोटे भाई को गोली मार दी. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है.

एसपी पलाश बंसल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

मामला बबेरू कोतवाली कस्बे के मनोरथ थोक मोहल्ले का है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. आरोप है कि आस-पास के लोग घर से बाहर निकले तो राजकिशोर मिश्रा को मैदान की तरफ भागते हुए देखा. लोग जब मौके पर पहुंचे तो उसकी मां शांति और छोटा भाई देवीदीन खून से लथपथ हालत में मैदान में पड़े थे. जिसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें देखते ही मृत घोषित कर दिया और फिर उच्चाधिकारियों को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद एसपी पलाश बंसल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि दोपहर लगभग 12:00 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजकिशोर है, उसने अपनी मां और छोटे भाई को गोली मार दी है. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कराई गई और इस पूरे मामले में यह बात सामने निकलकर आई है कि आरोपी के पिता ने अपनी पुस्तैनी जमीन बेच दी थी. जिसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया जा रहा था. इसी मनमुटाव के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है. फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गईं हैं. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : May 10, 2026 at 8:26 PM IST

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