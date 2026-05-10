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"मदर्स डे" के दिन मां और भाई की गोली मारकर हत्या; जमीन विवाद में वारदात को दिया अंजाम, बड़े बेटे की तलाश में पुलिस

बांदा : जिले के बबेरू थाना क्षेत्र में "मदर्स डे" के दिन (रविवार) को बुजुर्ग महिला और उसके छोटे बेटे की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि बड़े बेटे ने मां और छोटे भाई को गोली मार दी. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. घटना दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है.

एसपी पलाश बंसल ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

मामला बबेरू कोतवाली कस्बे के मनोरथ थोक मोहल्ले का है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी. आरोप है कि आस-पास के लोग घर से बाहर निकले तो राजकिशोर मिश्रा को मैदान की तरफ भागते हुए देखा. लोग जब मौके पर पहुंचे तो उसकी मां शांति और छोटा भाई देवीदीन खून से लथपथ हालत में मैदान में पड़े थे. जिसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.