झबरेड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा

बाइक में सवार होकर मां-बेटा रिश्तेदारों के यहां जा रहे थे, कोटवाल गांव में गन्ने की खोई से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए

रुड़की सड़क हादसा (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 26, 2026 at 8:11 AM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई. बताया गया है कि महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर किसी रिश्तेदार के यहां जा रही थी. रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में महिला की मौत हो गई. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. हादसे की जांच शुरू कर दी है.

ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए बाइक सवार मां-बेटा: जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन गांव निवासी विष्णु नामक युवक अपनी माता बालेश्वरी देवी (उम्र 60 वर्ष) को बाइक पर बिठाकर किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे. जैसे ही वह झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल गांव के पास पहुंचे, तो इसी दौरान एक गन्ने की खोई से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने के बाद मां और बेटा नीचे गिर गए.

हादसे में मां की मौत: बताया गया है कि हादसा इतना भयानक था कि महिला जैसे ही नीचे गिरी उसका सिर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बाइक चालक विष्णु इस हादसे में बाल-बाल बच गया और उसे खरोंच तक नहीं आई. वहीं हादसा होते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई. गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया.

गुस्साए ग्रामीणों ने किया हंगामा: मामले की जानकारी मिलते ही झबरेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने हंगामा कर रहे ग्रामीणों को बमुश्किल समझा-बुझाकर शांत किया. इसके बाद पुलिस द्वारा महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामे की कार्रवाई की गई. फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवा दिया. इस हादसे में हुई महिला की मौत के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है, हालांकि अभी तक पुलिस को इस मामले में तहरीर नहीं मिली है.

पुलिस का बयान: झबरेड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक अजय शाह ने बताया कि-

ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है. महिला अपने बेटे के साथ रिश्तेदारी में जा रही थी. शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. अभी इस मामले में पुलिस को तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई अमल में लायी जाएगी.
-अजय शाह, प्रभारी थाना निरीक्षक-

