चित्तौड़गढ़ में बाइक सवार मां-बेटे पर पलटा कोयला से भरा ट्रेलर, दोनों की मौत, क्रेन मंगवाकर निकाले शव
ट्रेलर पलटने के बाद मौके पर पहुंचे लोगों को ट्रेलर के नीचे एक हाथ दिखा तो पुलिस को सूचित कर बुलाई क्रेन.
Published : August 18, 2026 at 5:01 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के मंगलवाड़ थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया. उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन पर बाइक सवार मां-बेटे पर कोयले से भरा ट्रेलर पलट गया. इसके नीचे दबने से दोनों की मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रेलर हटवाया एवं दोनों के शव निकलवाए. परिजन मंगलवाड़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां शवों का पोस्टमार्टम किया गया.
मंगलवाड़ थानाधिकारी भवानी शंकर ने बताया कि मंगलवार दोपहर सड़क हादसे की सूचना मिली. मौके पर गए देखा कि उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहा कोयले से भरा ट्रेलर पलटा था. इसके नीचे कोई दबा था. हादसे के बाद मार्ग अवरुद्ध हो गया था. नेशनल हाईवे की क्रेन मंगवा ट्रेलर को सीधा किया तो पाया कि एक महिला और एक युवक बाइक के साथ नीचे दबे थे. इनकी पहचान लोठीयाना निवासी भोलीराम भील और उसकी मां नोजीबाई के रूप में हुई. दोनों दम तोड़ चुके थे. यह दोनों ही मंगलवाड़ से अपने गांव जा रहे थे कि रास्ते में पालखेड़ी के यहां हादसे का शिकार हो गए.
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ट्रेलर के नीचे दिखा हाथ : थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने ट्रेलर व बाइक जब्त कर थाने भिजवाई. दोनों शव मंगलवाड़ चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए. सूचना पर परिजन पहुंचे. ट्रेलर का चालक और खलासी हादसे के बाद फरार हो गए. इनकी पहचान कर तलाश की जा रही है.
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