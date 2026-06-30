देवघर में डबल मर्डर! मां-बेटे का काट डाला गला, कुछ साल पहले पति की भी हुई थी हत्या
देवघर में अज्ञात अपराधियों ने एक मां और बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी.
Published : June 30, 2026 at 12:40 PM IST
देवघर: जिले के सोनाराठाड़ी प्रखंड अंतर्गत नावाडीह पंचायत में मंगलवार अहले सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. अज्ञात अपराधियों ने घर में सो रही एक महिला और उसके 14 वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस के साथ जिले के एसपी प्रवीण पुष्कर भी घटनास्थल पहुंचे और मामले की गहन जांच शुरू की. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की.
पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान रुबिदा खातून और उनके 14 वर्षीय पुत्र मुशर्रफ उर्फ छोटू के रूप में हुई है. प्रथम दृष्टया मामला सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मौके पर पहुंचे एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि कुछ वर्ष पहले मृतका के पति रियाज अंसारी की भी हत्या हुई थी, जिसमें पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है.
हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वर्तमान घटना का पुराने हत्याकांड से कोई संबंध है या नहीं. पुलिस इस पहलू की भी गंभीरता से जांच कर रही है और यदि दोनों मामलों के बीच कोई कड़ी मिलती है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इधर, इस दोहरे हत्याकांड के बाद परिजनों में आक्रोश है.
उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
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