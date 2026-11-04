बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, मौत के बाद भी मां-बेटे को हथौड़े से मारता रहा हत्यारा
भोजपुर में मां-बेटे की गड़ासे से गला काटकर हत्या कर दी गई और मौत के बाद हथौड़े से कई वार किए गए. रिपोर्ट-आलोक कुमार भारती
Published : November 4, 2026 at 12:32 PM IST
भोजपुर: जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तेंदुनी गांव में एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत फैल गई. यहां धारदार हथियार और लोहे के हथौड़े से वार कर मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई.
मां-बेटे की निर्मम हत्या
मृतकों की पहचान तेंदुनी गांव निवासी रामवती देवी और उनके पुत्र सुनील कुमार के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों की हत्या का आरोप रामवती देवी के बड़े पुत्र पर लगा है. घटना के पीछे जमीन विवाद की आशंका जताई जा रही है.
हत्या के बाद हथौड़े से वार
मिली जानकारी के अनुसार रामवती देवी अपने छोटे पुत्र सुनील कुमार के साथ रहती थी. बुधवार के अहले सुबह करीब 2 बजे दोनों की धारदार हथियार (गड़ासे) से गला काटकर हत्या कर दी गई. इसके बाद उनके शरीर पर लोहे के हथौड़े से भी कई वार किए गए.
मौके पर पहुंची FSL की टीम
वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया.
पुलिस का बयान
जगदीशपुर एसडीपीओ रवि कुमार और थानाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया है. इस संबंध में जगदीशपुर एसडीपीओ रवि कुमार ने बताया कि रामवती देवी और सुनील कुमार मां-बेटे थे. दोनों की हत्या धारदार हथियार और हथौड़े से वार कर की गई है.
"घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है. यह हत्या है या ऑनर किलिंग पुलिस जांच कर रही है. मामले में मृतका के बड़े पुत्र दिनेश उर्फ दीपक और उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर हत्याकांड की जांच कर रही है."- रवि कुमार, जगदीशपुर एसडीपीओ
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