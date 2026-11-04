ETV Bharat / state

बिहार में दिल दहला देने वाली घटना, मौत के बाद भी मां-बेटे को हथौड़े से मारता रहा हत्यारा

भोजपुर में डबल मर्डर ( ETV Bharat )

भोजपुर: जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के तेंदुनी गांव में एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड से इलाके में दहशत फैल गई. यहां धारदार हथियार और लोहे के हथौड़े से वार कर मां और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई.

मां-बेटे की निर्मम हत्या