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प्रतापगढ़ में सिर कूचकर मां-बेटे की हत्या, बेटियों ने लगाया पड़ोसी पर हत्या का आरोप

प्रतापगढ़ में सिर कूचकर मां-बेटे की हत्या, ( ETV Bharat )

प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में एक मां-बेटे की पत्थर से सिर कूचकर नृशंस हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है जमीन की रंजिश में पड़ोसियों ने हत्या की है. पुलिस मामले में जांच कर रही है. जिले के अंतू थाना क्षेत्र अंतर्गत पारा हमीदपुर गांव में मां-बेटे की हत्या कर दी गई. पारा निवासी 48 वर्षीया महिला शिवपत्ति और उसके 15 वर्षीय बेटे औरभ मौर्य की बीती रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार और भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई. सुबह लोगों को घटना की जानकारी हुई, तो इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही आनन-फानन में एसपी दीपक भूकर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी. मृतका की बेटियों ने पड़ोसी पर जमीन की रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है. बेटियों ने इलाके की पुलिस पर भी आरोपियों के साथ मिलीभगत और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया.