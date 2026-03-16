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प्रतापगढ़ में सिर कूचकर मां-बेटे की हत्या, बेटियों ने लगाया पड़ोसी पर हत्या का आरोप

मृतका की बेटियों ने पड़ोसी पर जमीन की रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस पर भी आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप है.

PRATAPGARH MURDER
प्रतापगढ़ में सिर कूचकर मां-बेटे की हत्या, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 3:13 PM IST

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प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद में एक मां-बेटे की पत्थर से सिर कूचकर नृशंस हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है जमीन की रंजिश में पड़ोसियों ने हत्या की है. पुलिस मामले में जांच कर रही है.

जिले के अंतू थाना क्षेत्र अंतर्गत पारा हमीदपुर गांव में मां-बेटे की हत्या कर दी गई. पारा निवासी 48 वर्षीया महिला शिवपत्ति और उसके 15 वर्षीय बेटे औरभ मौर्य की बीती रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार और भारी वस्तु से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गई. सुबह लोगों को घटना की जानकारी हुई, तो इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

सूचना मिलते ही आनन-फानन में एसपी दीपक भूकर समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी. मृतका की बेटियों ने पड़ोसी पर जमीन की रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है. बेटियों ने इलाके की पुलिस पर भी आरोपियों के साथ मिलीभगत और शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया.

वहीं घटना की जानकारी होने पर सदर विधायक राजेंद्र मौर्य भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.

लोगों ने बताया कि यह जमीन का विवाद था ।जमीन यहीं रह गई, लेकिन मां-बेटे इस लोक में नहीं हैं. उन्होंने कहा कि दोषी जो भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा. उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले को लेकर एमएलए ने पुलिस से बात की है. साथ ही गहनता से जांच करने की बात कही गई है.

पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने कहा कि आज सुबह सूचना मिली कि थाना अंतू में पारा हमीरपुर गांव में एक घर में एक महिला और उसके पुत्र का शव मिला है. उनके शरीर पर चोट के निशान हैं. महिला शिव पति और औरभ मौर्य दोनों के सिर पर चोट के निशान हैं. सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इसमें जितने भी तथ्य हैं, इसके अलावा और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस टीम इसमें लगाई गई है, जोकि घटना का अनावरण स्वरूप निश्चित करेगी.

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प्रतापगढ़ में मां बेटे की हत्या
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