मुरादाबाद में मां और बेटे की हत्या से हड़कंप, आरोपी पति फरार
सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का किया गठन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:15 AM IST
मुरादाबाद: पाकबड़ा थाना क्षेत्र में मां-बेटे के शव मिले हैं. जांच में हत्या की वजह घर की संपत्ति बेचने का विवाद बताया जा रहा है. इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि मृतका महिला का का पति ही है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया है. आरोपी पति फरार है.
जानकारी के अनुसार, पाकबड़ा थानां क्षेत्र के मोढ़ा तैय्या में बुधवार की सुबह पाकबड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि लल्लू सिंह के गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंची पुलिस तो देखा महिला की गला रेतकर हत्या की गई है. महिला के चेहरे को जलाकर पहचान छुपाने की कोशिश की गई. मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, तो वहीं महिला की हत्या के दूसरे दिन आज गुरुवार सुबह घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर दूसरे खेत में 12 साल के बच्चे का शव मिला. बच्चे की हत्या गला घोंटकर की गई थी.
पुलिस के अनुसार एक दिन पहले मिली मृतक महिला और मृतक बच्चा मां-बेटे हैं. डबल मर्डर की घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने मोके से साक्ष्य जुटाए हैं.
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मृतक महिला की शिनाख्त सीमा पत्नी जसराम निवासी मोढ़ा तैय्या के रूप में हुई है और मृतक बच्चा भी सीमा का बेटा है. मृतक महिला के 2 बच्चे हैं एक बच्चा पहले पति से है. दूसरा बच्चा जसराम का है. दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है. घटना की वजह जमीन बेचने को लेकर सामने आई है. घटना कारित करने में पति जसराम और जेठ जयरकम का नाम प्रकाश में आया है. दोनों ही आरोपी फरार हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.
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