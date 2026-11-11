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कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार थार ट्राले में जा घुसी, मां-बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, डिनर से लौट रहे थे

कुरुक्षेत्र में तेज रफ्तार थार ट्राले में जा घुसी ( ETV Bharat )

Kurukshetra Accident : हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिल्ली-जम्मू नेशनल हाईवे-44 पर शाहाबाद के रतनगढ़ गांव के पास एक दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा सामने आया है. घर लौट रही एक तेज रफ्तार थार गाड़ी आगे चल रहे ट्राले के पिछले हिस्से में जा घुसी. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 26 वर्षीय महिला और उनके 3 साल के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका के पति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

डिनर से लौटते समय हुआ हादसा : ​शाहाबाद थाना प्रभारी सुरेंद्र संधू ने बताया कि शाहाबाद के देवी मंदिर रोड पर किराना की दुकान चलाने वाले 28 वर्षीय रोबिन गुप्ता ने पिछले हफ्ते ही नई थार गाड़ी खरीदी थी. मंगलवार देर रात रोबिन अपनी 26 वर्षीय पत्नी महक गुप्ता और 3 साल के बेटे विहान के साथ शाहाबाद स्थित 'मन्नत हवेली' में डिनर करने गए थे. ​देर रात डिनर के बाद अपनी थार से घर लौट रहे थे, तभी शाहाबाद के रतनगढ़ गांव के पास उनकी तेज रफ्तार गाड़ी आगे चल रहे एक ट्राले के नीचे जा घुसी. टक्कर इतनी भयानक थी कि थार गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. उस समय मासूम विहान अपनी मां महक की गोद में बैठा हुआ था.