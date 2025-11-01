ETV Bharat / state

उदयपुर : घर में घुसकर मां-बेटे पर लेपर्ड का हमला, ग्रामीण आए तो कमरे में जा बैठा

कमरे में घुसा लेपर्ड गेट तोड़कर भागा. ग्रामीणों के पीछा करने पर पोल्ट्री फार्म में जा घुसा. ग्रामीणों ने उसे फिर बंद कर दिया.

Terror from leopard
लेपर्ड से दहशत (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 7:41 PM IST

2 Min Read
उदयपुर: जिले के कुराबड़ क्षेत्र में शनिवार सुबह हड़कंप मच गया, जब लेपर्ड अचानक एक घर में घुस गया. उसने घर में महिला और उसके तीन साल के बेटे पर हमला कर दिया. गनीमत रही कि ग्रामीणों ने लेपर्ड को एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वहीं घायल मां-बेटे को कुराबड़ सीएचसी में भर्ती कराया, जहां दोनों की हालत सामान्य है. करीब तीन घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को सुरक्षित पकड़ लिया.

क्षेत्रीय वन अधिकारी रामनारायण डांगी ने बताया कि घटना बेमला पंचायत के आड़ी तलाई क्षेत्र की है. सुबह करीब 11:30 बजे बद्रीलाल मीणा के घर में लेपर्ड घुस आया. तब बद्रीलाल की पत्नी मंजू बाई (25) और बेटा रोहित आंगन में खेल रहे थे. लेपर्ड ने झपट्टा मार दोनों को गिरा दिया. दोनों घायल हो गए. महिला के शोर मचाने पर लेपर्ड कमरे में जा घुसा. वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने कमरे का गेट बाहर से बंद कर दिया.

गेट तोड़कर भागा, लेकिन फिर फंस गया: क्षेत्रीय वन अधिकारी डांगी ने बताया कि करीब तीन घंटे लेपर्ड कमरे में बंद रहा. उसने दहाड़ते हुए गेट का एक हिस्सा तोड़ दिया और बाहर निकल भागा. ग्रामीणों ने करीब 500 मीटर पीछा किया तो लेपर्ड पास के पोल्ट्री फार्म में जा घुसा, जहां लोगों ने फिर दरवाजा बंद कर दिया.

Villagers gathered at the spot
मौके पर जमा ग्रामीण (ETV Bharat Udaipur)

आठ मिनट में रेस्क्यू: क्षेत्रीय वन अधिकारी रामनारायण डांगी, वनकर्मी ओमप्रकाश और जयसिंह, थाना प्रभारी प्रभुलाल मीणा मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नजर बनाए रखी. इस बीच, सूचना पर उदयपुर से वन्यजीव उड़नदस्ता पहुंचा. टीम ने मात्र आठ मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया. लेपर्ड को ट्रेंकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर इलाज के लिए सज्जनगढ़ जैव उद्यान भेज दिया. करीब तीन घंटे गांव में अफरातफरी रही.

