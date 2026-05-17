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बूंदी में बंद खदान में डूबा बच्चा, बचाने कूदी मां...दोनों की मौत

खदान बरसाती और भूजल से लबालब भरी थी. मां अपने चार बच्चों के साथ कपड़े धोने वहां गई थी.

Mother and Son Victims of the Accident
हादसे के शिकार मां-बेटा (ETV Bharat Bundi (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 17, 2026 at 1:58 PM IST

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बूंदी: जिले के डाबी क्षेत्र के गुढ़ा गांव में शनिवार शाम बंद खदान में डूबने से मां-बेटे की मौत हो गई. चार वर्षीय बेटे को बचाने के लिए मां ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन तैरना नहीं आने के कारण दोनों की जिंदगी कुछ पल में पानी में समा गई. हादसे से गांव में मातम पसरा है. रविवार सुबह कोटा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मां-बेटे के शव परिजनों को सौंपे. जैसे ही शव गांव पहुंचे, कोहराम मच गया. मृतका के पति और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. ग्रामीणों की आंखें भी छलक गई.

डाबी थाने के हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल जाट ने बताया कि हादसे में बारां जिले की शाहाबाद तहसील के खातरी निवासी सुनकीबाई भील (30) और उसके चार वर्षीय बेटे सोनू की मौत हुई है. परिवार अभी गुढ़ा में मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा था. हेड कांस्टेबल ने बताया कि शनिवार शाम सुनकी बाई अपने चार बच्चे सोनू (4), रूपा (10), सजना (6) और नीलेश (8) के साथ गांव के पास बंद खदान पर कपड़े धोने गई थी. खदान बरसाती और भूजल से लबालब भरी थी. इसी दौरान खेलते समय सोनू का पैर फिसल गया. सोनू सीधे गहरे पानी में जा गिरा. बेटे को डूबता देख मां सुनकी उसे बचाने पानी में कूद पड़ी.

पढ़ें: भीलवाड़ा में कुएं में गिरे पांच साल के बेटे को बचाने कूदी मां...दोनों की मौत

मां को तैरना नहीं आता था: हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल जाट ने बताया कि सुनकी को तैरना नहीं आता था. बेटे को बचाने की कोशिश में वह खुद गहरे पानी में चली गई. देखते ही देखते मां-बेटे पानी में डूब गए. घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. परिजनों और ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत कर मां-बेटे को खदान से निकाला. अचेत मां-बेटे को लेकर देर रात कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया. रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही पुलिस ने शव परिजनों को सौंपे, वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं. मृतका का पति सूरज भील अपनी पत्नी और बेटे के शव देखकर बेसुध हो गया. सूरज के तीनों बच्चे लगातार रो रहे थे और मां को उठाने की गुहार लगाते रहे. गांव में शव पहुंचते ही हर ओर मातम छा गया.

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ACCIDENT IN MINES IN DABI BUNDI
MOURNING OVER DEATHS IN DABI
MINE WAS FILLED WITH RAINWATER
बेटे को बचाते मां की मौत
MOTHER AND SON DROWN IN BUNDI

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