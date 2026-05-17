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बूंदी में बंद खदान में डूबा बच्चा, बचाने कूदी मां...दोनों की मौत

बूंदी: जिले के डाबी क्षेत्र के गुढ़ा गांव में शनिवार शाम बंद खदान में डूबने से मां-बेटे की मौत हो गई. चार वर्षीय बेटे को बचाने के लिए मां ने पानी में छलांग लगाई, लेकिन तैरना नहीं आने के कारण दोनों की जिंदगी कुछ पल में पानी में समा गई. हादसे से गांव में मातम पसरा है. रविवार सुबह कोटा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मां-बेटे के शव परिजनों को सौंपे. जैसे ही शव गांव पहुंचे, कोहराम मच गया. मृतका के पति और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. ग्रामीणों की आंखें भी छलक गई.

डाबी थाने के हेड कांस्टेबल कन्हैयालाल जाट ने बताया कि हादसे में बारां जिले की शाहाबाद तहसील के खातरी निवासी सुनकीबाई भील (30) और उसके चार वर्षीय बेटे सोनू की मौत हुई है. परिवार अभी गुढ़ा में मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा था. हेड कांस्टेबल ने बताया कि शनिवार शाम सुनकी बाई अपने चार बच्चे सोनू (4), रूपा (10), सजना (6) और नीलेश (8) के साथ गांव के पास बंद खदान पर कपड़े धोने गई थी. खदान बरसाती और भूजल से लबालब भरी थी. इसी दौरान खेलते समय सोनू का पैर फिसल गया. सोनू सीधे गहरे पानी में जा गिरा. बेटे को डूबता देख मां सुनकी उसे बचाने पानी में कूद पड़ी.

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