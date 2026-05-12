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धौलपुर में पारिवारिक कलह के चलते मां ने तालाब में फेंका बच्चा...फिर दी जान, दोनों के शव बरामद

धौलपुर: जिले के मनिया थाना क्षेत्र के फूलपुर में सोमवार शाम दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. एक महिला ने पहले अपने दो वर्षीय बेटे को तालाब में फेंका और इसके बाद आत्महत्या कर ली. घटना से गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने महिला का शव सोमवार देर शाम तालाब से बरामद कर लिया, जबकि बच्चे का शव मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान मिला.

मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा लग रहा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 30 वर्षीय सुमन पत्नी जितेंद्र लोधा निवासी कुइया के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक महिला सोमवार शाम अपने बच्चे के साथ फूलपुर के तालाब के पास घूमती दिखी. इसी दौरान उसने अचानक बच्चे को तालाब में फेंक दिया और आत्महत्या कर ली.