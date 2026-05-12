धौलपुर में पारिवारिक कलह के चलते मां ने तालाब में फेंका बच्चा...फिर दी जान, दोनों के शव बरामद
प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा लग रहा है. महिला और बेटे का शव तालाब से बरामद कर लिया गया.
Published : May 12, 2026 at 2:13 PM IST
धौलपुर: जिले के मनिया थाना क्षेत्र के फूलपुर में सोमवार शाम दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. एक महिला ने पहले अपने दो वर्षीय बेटे को तालाब में फेंका और इसके बाद आत्महत्या कर ली. घटना से गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने महिला का शव सोमवार देर शाम तालाब से बरामद कर लिया, जबकि बच्चे का शव मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान मिला.
मनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह से जुड़ा लग रहा है. परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 30 वर्षीय सुमन पत्नी जितेंद्र लोधा निवासी कुइया के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक महिला सोमवार शाम अपने बच्चे के साथ फूलपुर के तालाब के पास घूमती दिखी. इसी दौरान उसने अचानक बच्चे को तालाब में फेंक दिया और आत्महत्या कर ली.
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घटना को वहां मौजूद दो युवकों ने देखा. उन्होंने तुरंत शोर मचाकर ग्रामीणों को एकत्र किया और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की सहायता से महिला की तलाश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद महिला का शव तालाब से निकाल लिया, लेकिन अंधेरा होने के कारण बच्चे का सुराग नहीं लग सका. मंगलवार सुबह दोबारा रेस्क्यू अभियान शुरू किया. सेल्फ डिफेंस टीम और गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को भी तालाब से बरामद कर लिया. पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.
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