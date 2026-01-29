हमारीपुर में मां-बेटे ने एक साथ क्यों खाया जहर ? युवक की मौत,मां की हालत गंभीर
संपत्ति विवाद में जहर खाने से बेटे की मौत, मां की हालत गंभीर
हमीरपुर: जिले के कुरारा थाना क्षेत्र में एक युवक ने गुरुवार को अपनी मां के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर बनी हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
जहर खाने से बेटे की मौत: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के पिता का कुरारा थाना क्षेत्र के रिठारी गांव में पैतृक संपत्ति है, जिस पर पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार लालू कालोनी बना रहा था. मृतक इस पर ऐतराज कर रहा था. पूर्व में भी मृतक और लालू के बीच पैतृक संपत्ति के लिए विवाद हुआ था. सूचना पर पहुंची पुलिस और लेखपाल ने निर्माण कार्य को रुकवा कर दोनों पक्षों को न्यायालय जाने की सलाह दी थी.
पारिवारिक तनाव में था युवक: बताया जा रहा है कि संपत्ति विवाद और पारिवारिक तनाव के चलते मृतक पिछले तीन वर्षों से हमीरपुर शहर में रह रहा था. परिजनों के अनुसार युवक मानसिक रूप से काफी परेशान था और लगातार चल रहे विवाद के कारण दबाव में था. इसी तनाव की वजह से मां और बेटा दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी: घटना के बाद दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उच्च संस्थान रेफर कर दिया. इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि मां का इलाज अभी भी जारी है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
इस संबंध में कुरारा थाना प्रभारी रामआसरे ने बताया कि मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति, रिश्तेदार या अधिकारी पर खुलकर आरोप नहीं लगाया गया है. उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट की भाषा और उसमें लिखे तथ्यों की बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है.
पुलिस का कहना है कि मामले को हर पहलू से जांच की जा रही है. जांच के दायरे में संपत्ति विवाद, पारिवारिक परिस्थितियां, पूर्व शिकायतें और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों को भी शामिल किया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
