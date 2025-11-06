ETV Bharat / state

रामगढ़: स्कूल बस से टकराई स्कूटी, दवा लेने जा रहे मां-बेटे की मौत

रामगढ़ में दवा लेने जा रही मां मंगली देवी और पुत्र इंद्रजीत सिंह की स्कूल बस की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई.

Road Accident in Alwar
​थाना रामगढ़ (ETV Bharat Alwar)
ETV Bharat Rajasthan Team

November 6, 2025

अलवर: जिले के रामगढ़ कस्बे में गुरुवार को एक निजी स्कूल की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दवा लेने जा रहे एक मां और उसके बेटे की मौके पर मौत हो गई. यह हादसा गोविंदगढ़ रोड पर हुआ. स्कूल बस में बच्चे भी सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस स्कूटी को लगभग 100 मीटर तक घसीटती चली गई. स्कूटी पर सवार मंगली देवी और उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह की इसी दौरान मौके पर ही मौत हो गई.

रामगढ़ थानाधिकारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना लोहा मंडी के पास हुई. सूचना के बाद वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और बाद में परिजनों को सौंप दिए गए. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.

पढ़ें: 'दम है तो पास कर, वरना...' लिखे डंपर ने छीनी 14 जिंदगियां, हरमाड़ा हादसे में बिखरी अजीतगढ़ के परिवार की खुशियां

दो बेटों का पिता था मृतक: मृतक के परिजन राकेश कुमार ने बताया कि मां-बेटे ललावंडी गांव से दवा लेने रामगढ़ आ रहे थे कि सामने से तेज गति से आ रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी. मृतक इंदरजीत सिंह के दो बेटे हैं. ग्रामीण बलविंदर सिंह का कहना ​था कि निजी स्कूलों की बसें रोजाना कस्बे में तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, जिससे सड़क हादसों की आशंका रहती है. गुरुवार को भी इसी तरह तेज गति से आ रही निजी स्कूल बस ने स्कूटी सवार दो लोगोंं को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई.

