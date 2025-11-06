ETV Bharat / state

रामगढ़: स्कूल बस से टकराई स्कूटी, दवा लेने जा रहे मां-बेटे की मौत

अलवर: जिले के रामगढ़ कस्बे में गुरुवार को एक निजी स्कूल की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दवा लेने जा रहे एक मां और उसके बेटे की मौके पर मौत हो गई. यह हादसा गोविंदगढ़ रोड पर हुआ. स्कूल बस में बच्चे भी सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी बच्चे को चोट नहीं आई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बस स्कूटी को लगभग 100 मीटर तक घसीटती चली गई. स्कूटी पर सवार मंगली देवी और उनके पुत्र इंद्रजीत सिंह की इसी दौरान मौके पर ही मौत हो गई.

रामगढ़ थानाधिकारी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि यह घटना लोहा मंडी के पास हुई. सूचना के बाद वे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए और बाद में परिजनों को सौंप दिए गए. परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है.