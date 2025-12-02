ETV Bharat / state

लखनऊ में आउटर रिंग रोड पर टैंकर में घुसी तेज रफ्तार बाइक, मां-बेटे की मौत, आधे घंटे तक सड़क पर तड़पते रहे

मां की मौत के 10 मिनट बाद बेटे की मौत हुई. दोनों अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे.

सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत.
सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत. (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 9:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : काकोरी कोतवाली क्षेत्र में आउटर रिंग रोड किसान पथ पर मंगलवार शाम एक तेज रफ्तार बाइक टैंकर में घुस गई. हादसे में बाइक सवार मां-बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

​मृतकों की पहचान लोखारिया खेड़ा गांव निवासी शांति देवी और उनके बेटे अभिषेक के रूप में हुई है. दोनों एक अंतिम संस्कार कार्यक्रम से लौट रहे थे. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आउटर रिंग रोड कर्मचारियों की लापरवाही का आरोप लगाया है.

शांति देवी बेटे अभिषेक के साथ अपनी रिश्तेदारी में एक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस गांव लोखारिया खेड़ा लौट रही थीं. शाम करीब 5 बजे आउटर रिंग रोड किसान पथ पर बने डिवाइडर में लगे पौधों में टैंकर से पानी डाला जा रहा था. इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक से आ रहे अभिषेक ने नियंत्रण खो दिया और उनकी बाइक टैंकर में जा घुसी.

दुर्घटना के बाद घायल मां-बेटा करीब आधे घंटे तक तड़पते रहे. राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस को बताया कि आउटर रिंग रोड कर्मचारियों की लापरवाही से हादसा हुआ है. मौके पर आए एनएचएआई अधिकारियों ने टैंकर ड्राइवर को गाड़ी समेत फरार होने में मदद की.

इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर ने बताया, सूचना मिलने पर काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल पहुंचने के करीब आधे घंटे बाद शांति देवी ने दम तोड़ दिया. मां की मौत के लगभग दस मिनट बाद बेटे अभिषेक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई.
मां-बेटे के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : जब भी मरूंगा न तो हंसते हुए मरूंगा... इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर कानपुर के सिपाही ने किया सुसाइड

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN LUCKNOW
MOTHER AND SON DIE IN ROAD ACCIDENT
LUCKNOW NEWS
लखनऊ में मां बेटे की मौत
ROAD ACCIDENT IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.