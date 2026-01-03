ETV Bharat / state

बिहार में बेटे ने दी जान, लाश से लिपटकर मां ने भी तोड़ा दम

पटना में नशे की लत ने परिवार उजाड़ दिया. मां और बड़े बेटे की मौत हो गई है. आगे पढ़ें पूरी खबर

कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 3, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे की लत ने एक परिवार की पूरी खुशियां छीन लीं. गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के दमरिया मोहल्ले में घटी इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. छोटे भाई के नशे की आदत से परेशान होकर एक नाबालिग बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली. जबकि बेटे को देख मां को हार्ट अटैक आ गया. इलाज के दौरान मां और बेटे, दोनों की मौत हो गई.

भाई के नशे की लत से था परेशान : मृतक साजिद (बदला हुआ नाम) की उम्र महज 14 साल बताई जा रही है. साजिद का छोटा भाई, जिसकी उम्र लगभग 11 साल है, नशे की लत का शिकार हो चुका था. छोटे भाई की लगातार बिगड़ती आदतों और घर से गायब रहने की घटनाओं से साजिद मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था.

घर से निकला पर लौटा नहीं : परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार की देर शाम छोटा भाई घर से कहीं चला गया और देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद पूरा परिवार उसे खोजने में जुटा रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

मां और बेटे की गई जान : छोटे भाई के घर नहीं लौटने और उसकी नशे की लत से उपजे तनाव को साजिद सहन नहीं कर पाया. इसी मानसिक दबाव में आकर उसने खुदकुशी कर ली. जब साजिद की मां ने अपने बेटे को इस हालत में देखा, तो वह गहरे सदमे में चली गईं. मौके पर ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया.

मोहल्ले में पसरा मातम : परिजन आनन-फानन में साजिद और उसकी मां को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान देर रात साजिद और उसकी मां, दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है.

'छोटा बेटा नशा नहीं छोड़ रहा' : मृतक के पिता ने बताया कि उनका छोटा बेटा काफी दिनों से नशे का आदी हो चुका था. लगातार समझाने की कोशिश की पर नहीं मान रहा था. शुक्रवार की शाम जब छोटा बेटा घर से लापता हो गया, तो साजिद सहित पूरा परिवार उसकी तलाश में निकल पड़ा. लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली, तो साजिद ने यह खौफनाक कदम उठा लिया. वहीं पत्नी बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकीं. इधर मामले की जानकारी मिलते ही गर्दनीबाग थाना की पुलिस मौके पर पहुंची.

गर्दनीबाग थाना (ETV Bharat)

''पीएमसीएच के टीओपी में ही परिजनों का फर्द बयान दर्ज किया जा रहा है. बयान के आधार पर मामले की जांच की जाएगी और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.''- प्रमोद कुमार, थाना प्रभारी, गर्दनीबाग

