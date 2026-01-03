ETV Bharat / state

बिहार में बेटे ने दी जान, लाश से लिपटकर मां ने भी तोड़ा दम

पटना : बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नशे की लत ने एक परिवार की पूरी खुशियां छीन लीं. गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के दमरिया मोहल्ले में घटी इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. छोटे भाई के नशे की आदत से परेशान होकर एक नाबालिग बड़े भाई ने आत्महत्या कर ली. जबकि बेटे को देख मां को हार्ट अटैक आ गया. इलाज के दौरान मां और बेटे, दोनों की मौत हो गई.

भाई के नशे की लत से था परेशान : मृतक साजिद (बदला हुआ नाम) की उम्र महज 14 साल बताई जा रही है. साजिद का छोटा भाई, जिसकी उम्र लगभग 11 साल है, नशे की लत का शिकार हो चुका था. छोटे भाई की लगातार बिगड़ती आदतों और घर से गायब रहने की घटनाओं से साजिद मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था.

घर से निकला पर लौटा नहीं : परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार की देर शाम छोटा भाई घर से कहीं चला गया और देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद पूरा परिवार उसे खोजने में जुटा रहा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

मां और बेटे की गई जान : छोटे भाई के घर नहीं लौटने और उसकी नशे की लत से उपजे तनाव को साजिद सहन नहीं कर पाया. इसी मानसिक दबाव में आकर उसने खुदकुशी कर ली. जब साजिद की मां ने अपने बेटे को इस हालत में देखा, तो वह गहरे सदमे में चली गईं. मौके पर ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया.

मोहल्ले में पसरा मातम : परिजन आनन-फानन में साजिद और उसकी मां को एक निजी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया. पीएमसीएच में इलाज के दौरान देर रात साजिद और उसकी मां, दोनों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है.