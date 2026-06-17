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लाहौल में खाई में गिरी टूरिस्ट कार, हादसे में मां-बेटे की मौत, एक घायल

पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला ने बताया, 'मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में वाहन के फिसलकर खाई में गिरने की बात सामने आई है'.

लाहौल स्पीति: जिला लाहौल स्पीति जिले के कोकसर में सैलानियों की गाड़ी सड़क से नीचे लुढ़क कर खाई में गिर गई. वहीं, इस सड़क दुर्घटना में मां और बेटे की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही लाहौल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. मनाली अस्पताल में मां और बेटे का शव रखा गया है. वीरवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

लाहौल स्पीति पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कोकसर से करीब चार किलोमीटर दूर धारा वाटरफॉल के पास सड़क से लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी. यह सैलानी मनाली से अटल टनल होते हुए रोहतांग दर्रा घूमने जा रहे थे. इस दौरान धारा वाटरफॉल के पास उन्होंने अपने वाहन को रोक लिया. वही, चालक समेत अन्य पर्यटक वाहन से बाहर उतर गए. जबकि कार में दो महिलाएं और एक बच्चा मौजूद थे.

इसी दौरान वाहन अचानक ढलान पर फिसल गया और देखते ही देखते गहरी खाई में जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को मनाली अस्पताल लाया गया. मनाली अस्पताल में चिकित्सकों ने तनु कुमारी (26) पत्नी दीपक कुमार सिंह और उनके 11 माह के पुत्र दक्ष कुमार सिंह को मृत घोषित कर दिया. दोनों गुरुग्राम, हरियाणा के निवासी थे. वही, इस हादसे में घायल सविता देवी (52) पत्नी मनोज सिंह, निवासी वैशाली (बिहार) का मनाली के सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है.

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