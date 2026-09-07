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कानपुर में पिता का दीपदान कर लौट रहे मां-बेटे की मौत, अंधेरे में खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, पीछे से आ रही गाड़ी ने रौंदा

रोते-बिलखते परिजन. ( Photo Credit; Kanpur Police )