कानपुर में पिता का दीपदान कर लौट रहे मां-बेटे की मौत, अंधेरे में खड़े ट्रैक्टर से टकराई स्कूटी, पीछे से आ रही गाड़ी ने रौंदा
मां-बेटे नानामऊ घाट पर पिता की आत्मशांति के लिए दीपदान अनुष्ठान पूरा कर वापस आ रहे थे, तभी यह घटना हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : September 7, 2026 at 11:05 PM IST
कानपुर : बिल्हौर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. स्कूटी सवार मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. सड़क किनारे अंधेरे में खड़े एक ट्रैक्टर से टकराकर अनियंत्रित हुई स्कूटी सवार मां-बेटे जैसे ही सड़क पर गिरे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी दोनों को रौंदते हुए निकल गई. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
मृतकों की पहचान सूरज गौतम (45) व उनकी मां राजेश्वरी गौतम निवासी कुदौरा गांव के रूप में हुई है. सोमवार रात करीब 8 बजे सूरज अपनी मां के साथ स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रहे थे. नानामऊ तिराहे के पास सोनमती महाविद्यालय के समीप सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर के पीछे बंधा कृषि यंत्र अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दिया, जिससे स्कूटी उससे जा टकराई.
जोरदार टक्कर से दोनों सड़क पर जा गिरे और उसी पल पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. परिजनों ने पुलिस को बताया कि मृतक सूरज के पिता ओमप्रकाश का एक महीने पहले ही देहांत हुआ था. मां-बेटे नानामऊ घाट पर पिता की आत्मशांति के लिए दीपदान अनुष्ठान पूरा कर वापस आ रहे थे, तभी यह घटना हो गई.
मृतक सूरज के परिवार में पत्नी गीता, दो बेटे और एक बेटी है, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है. थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्कूटी और ट्रैक्टर को कब्जे में लेने के बाद परिजनों को समझा-बुझाकर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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