अमेठी में तालाब में डूबकर मां-बेटे की मौत; दूसरे भाई को ग्रामीणों ने बचाया
दोनो शवों का पंचनामा करवा कर पीएम के लिए भिजवा दिया गया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 12:27 PM IST
अमेठी: जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. तालाब में डूबने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि बेटा तालाब में भैंस निकालने के लिए उतरा था. पानी अधिक होने के चलते डूबने लगा. डूबते बेटे को बचाने के चक्कर में मां भी तालाब में डूब गई. हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू की है.
पुलिस के मुताबिक, अमेठी थाना क्षेत्र के नुवावा निवासी रमेश विश्वकर्मा का की पत्नी गीता विश्वकर्मा (40) और बड़ा बेटा दीपक (19) गांव के बाहर भैंस चराने गए थे. भैंस तालाब के पानी में चली गई. उसे निकालने के लिए दीपक तालाब में उतरा था. जल भराव अधिक होने की वजह से दीपक पानी में डूबने लगा. बेटे को डूबता देखकर मां गीता भी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गईं.
तब तक दोनों तालाब में डूबने लगे. इसी दौरान उनका सबसे छोटा बेटा आदर्श (14) दोनों को बचाने के लिए पानी में उतरा तो वह भी डूबने लगा. आसपास मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह से तीनों का तालाब से बाहर निकाला. आदर्श को समय रहते ग्रामीणों ने तालाब से बाहर निकाल लिया था. गीता और दीपक को तालाब से अचेत अवस्था बाहर निकालकर निजी साधन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया गया. वहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.
मृतक दीपक दिव्यांग था. वह कुल तीन भाई हैं. बड़ा मृतक दीपक की हादसे में असामयिक मौत हो गई है. दूसरा भाई पंकज दो महीने पहले अहमदाबाद काम करने गया है. छोटा भाई आदर्श बच गया है. मृतक की एक बहन अंजली भी है, जिसकी शादी हो चुकी है. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
सीएचसी अधीक्षक सौरभ सिंह ने बताया कि दोनो की तालाब में डूबने से मौत हो गई है. मेमो थाने में भेजवा दिया गया है. प्रभारी निरीक्षक अमेठी श्रीराम पांडेय ने बताया कि दोनो शवों का पंचनामा करवा कर पीएम के लिए भिजवा दिया गया है. मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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