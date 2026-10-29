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आगरा-दिल्ली हाईवे पर कार ने मां-बेटे को रौंदा, मौत; करवाचौथ का सामान खरीदकर लौट रहे थे

फाइल फोटो ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : आगरा-दिल्ली हाईवे पर अरतौनी के पास गुरुवार को भीषण हादसा हो गया. हाईवे की रेलिंग पार करने के दौरान तेज रफ्तार कार ने महिला, उसकी बेटी और बेटे को टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला और उसकी बेटे को मृत घोषित कर दिया. जबकि, पांच वर्षीय बेटी की हालत गंभीर है. हादसे के बाद मौके से कार को लेकर चालक फरार हो गया. मां और बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतका करवाचौथ पर पति और बच्चे के साथ पूजा का सामान खरीदने जा रही थी, तभी हादसा हुआ है.