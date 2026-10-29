आगरा-दिल्ली हाईवे पर कार ने मां-बेटे को रौंदा, मौत; करवाचौथ का सामान खरीदकर लौट रहे थे
सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया कि पांच वर्षीय बच्ची का उपचार चल रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:28 PM IST
आगरा : आगरा-दिल्ली हाईवे पर अरतौनी के पास गुरुवार को भीषण हादसा हो गया. हाईवे की रेलिंग पार करने के दौरान तेज रफ्तार कार ने महिला, उसकी बेटी और बेटे को टक्कर मार दी. हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
तीनों घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर चिकित्सकों ने महिला और उसकी बेटे को मृत घोषित कर दिया. जबकि, पांच वर्षीय बेटी की हालत गंभीर है. हादसे के बाद मौके से कार को लेकर चालक फरार हो गया. मां और बेटे की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मृतका करवाचौथ पर पति और बच्चे के साथ पूजा का सामान खरीदने जा रही थी, तभी हादसा हुआ है.
सिकंदरा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव त्यागी ने बताया कि हादसा गुरुवार दोपहर में हुआ था. पूछताछ में पता चला कि आकाश अपनी पत्नी अंजू को करवाचौथ का सामान दिलाने के लिए जा रहा था. आकाश और अंजू के साथ उनकी पांच वर्षीय बेटी आकांक्षा और दो वर्षीय बेटा अंश था.
परिवार दिल्ली-आगरा हाईवे पर अरतौनी के पास सड़क की रेलिंग पार कर रहा था. तभी, मथुरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने अंजू के साथ ही उसकी बेटी आकांक्षा और बेटा अंश को टक्कर मार दी. हादसे में मां, बेटी और बेटा तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
चीख पुकार सुनकर राहगीर मौके पर जमा हो गए. तत्काल घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने अंजू और उनके दो वर्षीय बेटे अंश को मृत घोषित कर दिया, जबकि पांच वर्षीय बेटी आकांक्षा का उपचार चल रहा है.
हादसे के बाद चालक मौके से कार लेकर फरार हो गया है. उसकी तलाश की जा रही है. मां और बेटे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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