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समस्तीपुर में सोते समय शरीर पर गिरा स्टैंड फैन, करंट की चपेट में आने से मां-बेटे की मौत

समस्तीपुर में करंट लगने से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई-

करंट लगने से मौत
करंट लगने से मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 2:02 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया. विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र के बढ़ौना पंचायत स्थित चतरा गांव में शुक्रवार देर रात करंट लगने से मां-बेटे की मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

करंट लगने से मां-बेटे की मौत : जानकारी के अनुसार, चतरा गांव के वार्ड संख्या-15 निवासी कन्हैया पासवान की पत्नी रंगीला देवी (24 वर्ष) अपने छह वर्षीय पुत्र रतन कुमार के साथ घर में सो रही थीं. इसी दौरान उनके पास रखा स्टैंड फैन अचानक गिर पड़ा. बताया जा रहा है कि पंखे के तार में खराबी होने के कारण उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था. पंखा गिरते ही मां और बेटा उसकी चपेट में आ गए.

''मेरी पत्नी और छह साल का बेटा रतन कुमार को लेकर घर में साथ सो रही थी. इसी दौरान उनके पास रखा स्टैंड पंखा अचानक गिर गया. पंखे में बिजली के तार टूटने से उसमें करंट फैल गया और दोनों इसके चपेट में आ गए. हादसे में दोनों की मौत हो गई.''- कन्हैया पासवान, मृतक महिला के पति

नहीं बचा पाए लोग : परिजनों ने दोनों को बचाने का प्रयास किया और आनन-फानन में उपचार के लिए ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. करंट लगने से मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई.

शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम : शनिवार सुबह घटना की सूचना मिलने पर विद्यापतिनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

''पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है, मामले की जांच की जा है.''- थानाध्यक्ष, विद्यापतिनगर

गांव में पसरा मातम : इस हृदयविदारक घटना ने बिजली उपकरणों की सुरक्षा और नियमित जांच की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर कर दिया है. वहीं, एक साथ मां-बेटे की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

ये भी पढ़ें- नालंदा में दर्दनाक हादसा, पति को बचाने दौड़ीं पत्नी... दोनों की मौत, छह बच्चे हुए अनाथ

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