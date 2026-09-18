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हापुड़ में सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत; अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पिता और पुत्री घायल

पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

हापुड़ में सड़क हादसा
हापुड़ में सड़क हादसा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 9:58 PM IST

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हापुड़ : बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में बछलौता फ्लाईओवर के पास शुक्रवार शाम भूसे से लदे वाहन को बचाने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई. इस दौरान पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी. हादसे में महिला और उसके चार माह के बेटे की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति और पांच वर्षीय बेटी घायल हो गए.

पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि दो घायल हैं. घायलों का उपचार कराया जा रहा है. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.


जानकारी के मुताबिक, मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र के तुमरिया कला गांव के रहने वाले अकरम (40) अपनी पत्नी शबाना (35), चार माह के बेटे अली हमजा और पांच वर्षीय बेटी जुबिया नूर के साथ मोटरसाइकिल से दिल्ली के जैतपुर जा रहे थे.

बछलौता फ्लाईओवर के पास नए हाईवे पर भूसे से लदे वाहन को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई. इसी बीच पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. हादसे में शबाना और अली हमजा की मौके पर ही मौत हो गई. अकरम और जुबिया नूर घायल हो गए. दोनों घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि दो घायल हैं. घायलों का उपचार कराया जा रहा है. मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बदायूं में सांड़ को बचाने में डिवाइडर से टकरा कर पलटी कार, 2 दोस्तों की मौत, 3 घायल

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