ETV Bharat / state

बलिया में आग लगने से मां-बेटे की मौत, घायल पिता का चल रहा इलाज

गड़वार थाना क्षेत्र के चिलकहर-माटी रोड स्थित किराना स्टोर में आग लगने से मां-बेटे की मौत हो गई. घायल पिता का इलाज हो रहा है.

FIRE IN BALLIA
बलिया में आग लगने से मां-बेटे की मौत. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलिया: बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के चिलकहर-माटी रोड पर स्थित एक किराना स्टोर में लगी भीषण आग से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा दिया. हालांकि तब तक बहुत कुछ राख हो गया था.

मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में रिंकी चौरसिया और उनके चार साल के बेटे धीरज की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई. वहीं, पिता नीरज चौरसिया छत से कूदकर जान बचाने के प्रयास में घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है.

बताया जा रहा है कि किराना स्टोर में तड़के संदिग्ध कारणों से आग लग गई, जिससे दुकान के साथ ही घर के हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया. उस समय घर में सो रही रिंकी और बेटा धीरज धुएं के कारण दम घुटने से मौत के शिकार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी पहुंचे. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और सबने मिलकर आग को बुझा दिया. लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया.

पुलिस ने मां-बेटे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि रात 3:30 बजे डायल 112 पर सूचना मिली कि चिलकहर मटही रोड पर एक किराना दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई है. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आग को काबू पाया गया.

इस हादसे में रिंकू देवी और उनके चार साल के बेटे धीरज चौरसिया की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई. जिनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है.

वहीं, पिता नीरज चौरसिया आग से बेचने के लिए छत से कूदते समय घायल हो गए, जो जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं. यहां उनका इलाज चल रहा है.

TAGGED:

BALLIA ME AAG SE MAUT
आग से बलिया में दो की मौत
बलिया समाचार
बलिया क्राइम समाचार
FIRE IN BALLIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.