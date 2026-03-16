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बलिया में आग लगने से मां-बेटे की मौत, घायल पिता का चल रहा इलाज

बलिया: बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के चिलकहर-माटी रोड पर स्थित एक किराना स्टोर में लगी भीषण आग से मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा दिया. हालांकि तब तक बहुत कुछ राख हो गया था.

मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में रिंकी चौरसिया और उनके चार साल के बेटे धीरज की धुएं के कारण दम घुटने से मौत हो गई. वहीं, पिता नीरज चौरसिया छत से कूदकर जान बचाने के प्रयास में घायल हो गए, जिनका जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है.

बताया जा रहा है कि किराना स्टोर में तड़के संदिग्ध कारणों से आग लग गई, जिससे दुकान के साथ ही घर के हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया. उस समय घर में सो रही रिंकी और बेटा धीरज धुएं के कारण दम घुटने से मौत के शिकार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी पहुंचे. फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और सबने मिलकर आग को बुझा दिया. लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया.