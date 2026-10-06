श्रीगंगानगर में पानी की डिग्गी में गिरने से मां और डेढ़ साल के बेटे की मौत, 7 साल की बेटी को चाचा ने बचाया
थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया-पुलिस ने दोनों शवों को डिग्गी से बाहर निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.
Published : October 6, 2026 at 8:20 PM IST
श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ के रावला मंडी थाना क्षेत्र के 9 एसकेएम गांव में मंगलवार दोपहर दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया. सखी बॉर्डर के नजदीक घर में बनी पानी की डिग्गी में महिला और उसके 2 बच्चे गिर गए. हादसे में मां रवीना और डेढ़ वर्षीय बेटे की डूबने से मौत हो गई, जबकि 7 वर्षीय बेटी को उसके चाचा राधेश्याम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर रावला पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को डिग्गी से बाहर निकलवाया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
7 साल की बेटी को चाचा ने बचाया: रावला थाना अधिकारी बलवंत कुमार ने बताया कि 9 एसकेएम में पानी की डिग्गी में गिरने से महिला और उसके डेढ़ वर्षीय बेटे की मौत हो गई है. हादसे में 7 वर्षीय बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को डिग्गी से बाहर निकलवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. थानाधिकारी ने बताया कि पीहर पक्ष के आने के बाद पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जाएगी. यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, फिलहाल इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है.
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डेढ़ बजे डिग्गी के पास थी महिला: ग्रामीणों ने बताया कि बजरंग लाल के घर में दोपहर करीब डेढ़ बजे परिवार की रवीना अपने दोनों बच्चों के साथ पानी की डिग्गी के पास थी. इसी दौरान महिला और दोनों बच्चे अचानक डिग्गी में गिर गए. घटना का पता चलते ही परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बचाव का प्रयास शुरू किया. लोगों ने काफी मशक्कत के बाद तीनों को डिग्गी से बाहर निकाला. हादसे में रवीना और उसके डेढ़ वर्षीय बेटे की मौत हो चुकी थी, जबकि 7 वर्षीय बेटी को उसके चाचा राधेश्याम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
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