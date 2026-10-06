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श्रीगंगानगर में पानी की डिग्गी में गिरने से मां और डेढ़ साल के बेटे की मौत, 7 साल की बेटी को चाचा ने बचाया

पुलिस ने शवों मोर्चरी में रखवाया. ( ETV Bharat Sri Ganganagar )