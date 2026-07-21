ETV Bharat / state

अलीगढ़ में सांप के काटने से मां-बेटे की मौत, 5 घंटे तक चलती रही झाड़-फूंक

अलीगढ़: थाना गंगीरी क्षेत्र के बिलोना गांव में सर्पदंश की दर्दनाक घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया. धान के खेत में सिंचाई करने गए मां और बेटे को सांप ने डस लिया. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने में लगे रहे. करीब पांच घंटे तक इलाज में देरी होने के बाद जब दोनों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब-तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उपचार के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया.



जानकारी के अनुसार, बिलोना गांव निवासी रमेश चंद्र की पत्नी सोमवती देवी (60) और उनका बेटा छोटेलाल (25) धान के खेत में सिंचाई करने गए थे. इसी दौरान खेत में मौजूद जहरीले सांप ने दोनों को डस लिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घबराहट में अस्पताल ले जाने के बजाय गांव में बयगीर को बुलाकर झाड़-फूंक शुरू करा दी. करीब पांच घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन दोनों की हालत लगातार बिगड़ती गई.

जब झाड़-फूंक से कोई फायदा नहीं हुआ तो सोमवार को दोनों को गंभीर हालत में एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लाया गया. यहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद मां और बेटे को मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. अस्पताल से दोनों के शव गांव लाए गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.



सूचना मिलते ही थाना गंगीरी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना गंगीरी में तैनात दरोगा पंकज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सर्पदंश का प्रतीत हो रहा है. मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.



इस हादसे ने परिवार की खुशियां एक झटके में छीन लीं. मृतक छोटेलाल के पिता रमेश चंद्र ने बताया कि रविवार को ही छोटेलाल के आठ दिन के बेटे वर्धन का नामकरण संस्कार हुआ था. पूरे घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन अगले ही दिन मां और बेटे की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया. सोमवती देवी अपने पीछे पति, एक बेटे, पुत्रवधू, नाती और नातिन सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं. गांव में एक साथ दो मौतों से शोक है.



